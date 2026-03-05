Именоване нове судије у Републици Српској и ФБиХ

Извор:
СРНА
05.03.2026
15:27
Коментари:0
Високи судски и тужилачки савјет /ВСТС/ БиХ донио је одлуку о именовању носиоца правосудних функција у БиХ.
На нивоу Републике Српске именовани су Пане Гаври за судију Врховног суда Републике Српске, Драгана Ковачевић за судију Окружног суда у Бањалуци, Адела Бејтовић Јанушић за судију Окружног суда у Источном Сарајеву, Марина Митровић и Бојан Ђедовац за судије Окружног суда у Добоју и Ратка Ђонлага за судију Окружног суда у Требињу, саопштено је из ВСТС-а.
Када је ријеч о нивоу Федерације БиХ именовани су Армина Синановић за предсједника Општинског суда у Тузли, Вилдана Фајић Потуровић за судију Кантоналног суда у Сарајеву, Амела Трумић Кантоналног суда у Тузли, Асмира Бешић Чајић и Мерсида Сушић за судије Кантоналног суда у Тузли и Амела Мулић за судију Кантоналног суда у Новом Травнику.
При доношењу одлука о именовању, из ВСТС-а је наведено узео у обзир стручно знање, радно искуство и резултате.
У саопштењу се истиче да се примјењују уставне одредбе којима се уређују једнака права и заступљеност конститутивних народа и осталих, те поштује равномјерну заступљеност полова.
