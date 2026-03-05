Logo
Срби у Њемачкој на мукама: Већ се осјећају посљедице рата

Информер

05.03.2026

Због кризе на Блиском истоку и ратног стања у појединим земљама већ се осјећају посљедице, а међу њима је и Њемачка, гдје су цијене горива порасле преко ноћи.

Према ријечима наших људи који живе и раде у Њемачкој, након што је почео рат на Блиском истоку, за кратко вријеме све је поскупјело - од горива до основних намирница за живот.

То је условило и скок цијена гаса и нафте на свјетским берзама које су порасле за око 10 одсто и достигле 80 долара по барелу.

Економија

Све ближе 3 КМ: Поново расте цијена горива

Цијена горива је овдје порасла преко ноћи за 40 до 50 центи.

"Слике са ауто- пута које видим показују да гориво иде чак и до 2,5 евра. Да ли је ово игра моћника да сиротиња буде још већа сиротиња, а да богати буду још богатији?", навео је на ТикТок каналу "Балканац у Њемачкој".

Према његовим ријечима, ово није постепени раст цијена, већ "отимање" од обичног народа.

- Ако знамо да цијене деривата диктирају цијене и хране, и пића, и гардеробе, и свега, то значи да ће у будућности све да поскупи. Ипак мислим да је ово само игра моћника и да нема никакве везе са ратом", прича он.

(Информер)

