Срби у Њемачкој на мукама: Већ се осјећају посљедице рата

Извор:
Информер
05.03.2026
16:30
Због кризе на Блиском истоку и ратног стања у појединим земљама већ се осјећају посљедице, а међу њима је и Њемачка, гдје су цијене горива порасле преко ноћи.
Према ријечима наших људи који живе и раде у Њемачкој, након што је почео рат на Блиском истоку, за кратко вријеме све је поскупјело - од горива до основних намирница за живот.
То је условило и скок цијена гаса и нафте на свјетским берзама које су порасле за око 10 одсто и достигле 80 долара по барелу.
Све ближе 3 КМ: Поново расте цијена горива
Цијена горива је овдје порасла преко ноћи за 40 до 50 центи.
"Слике са ауто- пута које видим показују да гориво иде чак и до 2,5 евра. Да ли је ово игра моћника да сиротиња буде још већа сиротиња, а да богати буду још богатији?", навео је на ТикТок каналу "Балканац у Њемачкој".
Према његовим ријечима, ово није постепени раст цијена, већ "отимање" од обичног народа.
- Ако знамо да цијене деривата диктирају цијене и хране, и пића, и гардеробе, и свега, то значи да ће у будућности све да поскупи. Ипак мислим да је ово само игра моћника и да нема никакве везе са ратом", прича он.
