Кина обуставља извоз дизела и бензина

05.03.2026

15:53

Кина обуставља извоз дизела и бензина

Кина је данас наложила највећим домаћим рафинеријама да привремено обуставе извоз дизела и бензина због ескалације конфликта у Персијском заливу који утиче на тразит сирове нафте.

Национална комисија за развој и реформе Кине (НДРЦ) позвала је рафинерије да одмах прекину потписивање нових уговора и преговарају о отказивању већ договорених испорука, преноси Блумберг. Међу погођеним компанијама су „Петро чајна“, „Синопек“, „ЦНООЦ“, „Синохем“ и „Џеиђијанг петрохемикал“.

Кина је трећи највећи извозник нафтних деривата у Азији, али већину производње користи за домаће потребе.

Индустријски аналитичари истичу да Кина користи систем квота за извоз нафтних деривата како би у ванредним околностима могла да заштити домаће тржиште и енергетску сигурност, а слично је већ поступила у фебруару 2022. када је почео сукоб у Украјини.

Nafta

Економија

Цијене нафте и даље расту

Рафинерије у Јапану, Индонезији и Индији већ смањују производњу и обустављају извоз како би очувале унутрашње залихе.

Аналитичари упозоравају да би дуготрајна блокада транспорта енергената преко кључног Ормуског мореуза могла да додатно повеће цијене нафте и доведе до нових инфлаторних притисака у Азији.

(Спутњик Србија)

