Logo
Large banner

Мерц у званичној посјети Пекингу

Извор:

СРНА

25.02.2026

10:22

Коментари:

0
Фридрих Мерц
Фото: Таnjug/Katharina Kausche/dpa via AP)

Њемачки канцелар Фридрих Мерц допутовао је у званичну посјету Кини, јавила је Кинеска централна телевизија /ЦЦТВ/.

У извјештају се наводи да је Мерц јутрос стигао на Међународни аеродром у Пекингу, уз напомену да је то његова прва посјета Кини откако је изабран за канцелара.

Мерц ће у Пекингу састати са предсједником Кине Си Ђинпингом и кинеским премијером Ли Ђангом.

Подијели:

Тагови :

Fridrih Merc

Кина

Peking

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мерц Овај свјетски поредак више не постоји

Свијет

Мерц: На помолу нови поредак свјетских сила

4 д

0
Мерц уздрмао изјавом: Свијет какав познајемо више не постоји

Свијет

Мерц уздрмао изјавом: Свијет какав познајемо више не постоји

1 седм

0
Мерц против додатног опорезивања богатих

Свијет

Мерц против додатног опорезивања богатих

6 д

0
Мерц Овај свјетски поредак више не постоји

Свијет

Мерц: Овај свјетски поредак више не постоји

1 седм

0

Више из рубрике

Џефри Епстајн

Свијет

Објављене фотографије из Епстиновог луксузног стана у Паризу: Полицајце шокирало шта су затекли

1 ч

0
Мариа Захарова

Свијет

Захарова: Лондон и Париз манипулишу Кијевом око питања нуклеарног оружја

1 ч

0
Принц Ендру

Свијет

Британска влада ће објавити повјерљива документа бившег принца

3 ч

0
Пао турски Ф-16, погинуо пилот

Свијет

Пао турски Ф-16, погинуо пилот

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

17

Ово су главни разлози одласка у инвалидску пензију

11

07

Бањалучки СНСД оштро одговорио Станивуковићу: То показује како доживљава институције Српске

11

02

Бојић: Лакташи - лидер у БиХ по улагањима

11

00

Додик о намјерама Шмита: "Ријеч је о једној организованој криминалној групи на нивоу БиХ"

10

51

Откривен ген који смањује жељу за цигаретама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner