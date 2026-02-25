Мерц у званичној посјети Пекингу

Извор:
СРНА
25.02.2026
10:22

Њемачки канцелар Фридрих Мерц допутовао је у званичну посјету Кини, јавила је Кинеска централна телевизија /ЦЦТВ/.
У извјештају се наводи да је Мерц јутрос стигао на Међународни аеродром у Пекингу, уз напомену да је то његова прва посјета Кини откако је изабран за канцелара.
Мерц ће у Пекингу састати са предсједником Кине Си Ђинпингом и кинеским премијером Ли Ђангом.
