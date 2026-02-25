Logo
Објављене фотографије из Епстиновог луксузног стана у Паризу: Полицајце шокирало шта су затекли

Извор:

Телеграф

25.02.2026

10:17

Коментари:

0
Џефри Епстајн
Фото: Таnjug/U.S. Department of Justice via AP

Француска полиција објавила је нове фотографије из париског стана покојног финансијера и осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстајна, које су настале током претреса његовог стана у Паризу 2019. године.

Снимци, који су се данас појавили у француским медијима, поново су покренули питања његовим активностима у Француској.

Према писању листа Ле Парисиен, на фотографијама се види стан украшен сликама нагих и полуобнажених младих жена, као и необична колекција плишаних животиња, укључујући бебу слона и лешинара.

На једном од снимака види се и фиока у којој су били уређаји за масажу.

Претрес луксузног стана са 18 соба на Авенији Фош спроведен је у оквиру истраге против Епстајновог сарадника Жан-Лик Брунела, бившег агента за моделинг који је био оптужен за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације.

Принц Ендру

Свијет

Британска влада ће објавити повјерљива документа бившег принца

Брунел је 2022. године пронађен мртав у својој затворској ћелији.

Француски инспектори тренутно анализирају милионе докумената које је посљедњих недјеља објавило Министарство правде САД, како би реконструисали могућу мрежу злоупотреба и утврдили шта се дешавало на француској територији.

Најмање три жене су се јавиле тврдећи да су их Епстајн или његови сарадници злостављали у Француској.

Главна тужитељка из Париза Лор Бекуо изјавила је да се власти надају да ће нови докази омогућити "широк и свеобухватан увид" у Епстајнове активности у тој земљи.

Она је 18. фебруара најавила и покретање двије нове истраге, једне усмјерене на трговину људима, а друге на финансијске злоупотребе, укључујући прање новца и пореске преваре.

Случај Џефрија Епстајна, који је 2019. године пронађен мртав у ћелији у америчком притвору, и даље изазива глобалну пажњу, док инспектори у више држава покушавају да утврде пун обим његове мреже контаката и могућих саучесника.

(телеграф)

Тагови :

Џефри Епстин

Џефри Епстајн

Епстинова смрт

Епстајнови фајлови

