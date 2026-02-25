Објављене фотографије из Епстиновог луксузног стана у Паризу: Полицајце шокирало шта су затекли

Извор:
Телеграф
25.02.2026
10:17
Француска полиција објавила је нове фотографије из париског стана покојног финансијера и осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстајна, које су настале током претреса његовог стана у Паризу 2019. године.
Снимци, који су се данас појавили у француским медијима, поново су покренули питања његовим активностима у Француској.
Према писању листа Ле Парисиен, на фотографијама се види стан украшен сликама нагих и полуобнажених младих жена, као и необична колекција плишаних животиња, укључујући бебу слона и лешинара.
На једном од снимака види се и фиока у којој су били уређаји за масажу.
Претрес луксузног стана са 18 соба на Авенији Фош спроведен је у оквиру истраге против Епстајновог сарадника Жан-Лик Брунела, бившег агента за моделинг који је био оптужен за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације.
Брунел је 2022. године пронађен мртав у својој затворској ћелији.
Француски инспектори тренутно анализирају милионе докумената које је посљедњих недјеља објавило Министарство правде САД, како би реконструисали могућу мрежу злоупотреба и утврдили шта се дешавало на француској територији.
Најмање три жене су се јавиле тврдећи да су их Епстајн или његови сарадници злостављали у Француској.
Главна тужитељка из Париза Лор Бекуо изјавила је да се власти надају да ће нови докази омогућити "широк и свеобухватан увид" у Епстајнове активности у тој земљи.
Она је 18. фебруара најавила и покретање двије нове истраге, једне усмјерене на трговину људима, а друге на финансијске злоупотребе, укључујући прање новца и пореске преваре.
Случај Џефрија Епстајна, који је 2019. године пронађен мртав у ћелији у америчком притвору, и даље изазива глобалну пажњу, док инспектори у више држава покушавају да утврде пун обим његове мреже контаката и могућих саучесника.
