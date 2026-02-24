Logo
Large banner

Ендру ће бити уклоњен из реда насљеђивања? Огласиле се Аустралија и Нови Зеланд

Извор:

Индекс

24.02.2026

08:01

Коментари:

0
Принц Ендру
Фото: Таnjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth, file

Аустралија и Нови Зеланд су саопштили да ће подржати коначну одлуку Велике Британије да уклони Ендруа Маунтбатена-Виндзора из краљевске линије насљеђивања.

Британска влада разматра закон о искључењу

Прошле недјеље, један британски званичник је рекао да британска влада разматра закон којим би се осигурало да Маунтбатен-Виндзор, тренутно осми у реду за престо, никада не може постати краљ. Ово долази након његовог хапшења у оквиру полицијске истраге о његовим везама са осрамоћеним америчким финансијером и осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епштајном.

Аустралијски премијер Ентони Албанезе изјавио је у понедјељак да ће подржати планове за уклањање Маунтбатен-Виндзор из линије насљеђивања британског престола, у писму које је послао канцеларији британског премијера Кира Стармера.

Принц Ендру

Свијет

Ендру јавним новцем плаћао сусрете са Епстином?

Портпарол новозеландског премијера Кристофера Луксона рекао је да би Велингтон подржао такву мјеру ако је предложи влада у Лондону, према Радију Нови Зеланд.

Оптужбе и притвор

Ендру, млађи брат британског краља Чарлса III, накратко је притворен прошле недјеље. Оптужен је за злоупотребу положаја и злоупотребу положаја због наводног одавања повјерљивих информација Епштајну док је био трговински изасланик. Лаксон је новинарима рекао да је његова влада посљедњих дана била у контакту са Британијом. „Нико није изнад закона“, рекао је.

Аустралијанци не желе Ендруа у реду за наслеђивање

У разговору за ABC радио у уторак, Албанезе је рекао да Аустралијанци не сматрају Маунтбатен-Виндзора одговарајућом особом да остане у линији сукцесије и на крају постане шеф државе Аустралије.

Принц Ендру

Свијет

Захарова o вези Ендруа са Епстином: У Британији влада "циркус наказа"

„Свакако желим да буде смјењен и мислим да ће Аустралијанци жељети да буде смјењен. То су веома озбиљне оптужбе“, рекао је Албанезе.

Потребно је одобрење из 15 земаља

Аустралија и Нови Зеланд су двије од 15 држава Комонвелта чије ће одобрење бити потребно за измјене закона о насљеђивању. Први у реду за британски престо је принц Вилијам.

Краљ Чарлс, који је прошле године одузео свом брату кнежевску титулу и приморао га да напусти свој дом у Виндзору, није само монарх и шеф државе у Британији, већ и у Аустралији и 13 других земаља, иако је та улога тамо углавном церемонијална.

(индекс)

Подијели:

Тагови :

princ Endru

Џефри Епстин

Џефри Епстајн

Епстајнови фајлови

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

На помолу нови скандал који ће дотући краљевску породицу: Чарлс је знао све?

Свијет

На помолу нови скандал који ће дотући краљевску породицу: Чарлс је знао све?

2 д

2
Принц Ендру

Свијет

Ендру имао милионски договор са Епстином

2 д

0
Принц Ендру

Свијет

Језиво: Бивши британски принц Ендру осумњичен да је посматрао мучење дјевојчице!

3 д

0
Принц Ендру

Свијет

Испливале нове језиве слике бившег принца: На њима је и дијете

3 д

0

Више из рубрике

Бивши британски амбасадор у САД-у Питер Менделсон

Свијет

Питер Менделсон "принц таме", ухапшен због везе са Џефријем Епстином

4 ч

0
Принц Ендру

Свијет

Ендру јавним новцем плаћао сусрете са Епстином?

4 ч

0
Бомбашки напад у Москви у Русији

Свијет

Бомбашки напад у центру Москве, најмање двије особе погинуле

5 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Откривена тајна Епстајнова складишта

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

49

Поново активно клизиште у Поткрајевима, угрожава безбједност саобраћаја

11

44

Милош (21) има 300 оваца, нема струју, али сам плаћа своје студије: Оно што му се десило ноћу сломиће вам срце

11

20

Наставља се пад биткоина, цијена пада на најниже вриједности

11

18

"Специјална војна операција се претворила у сукоб између Русије и Запада"

11

12

Ризик од гушења: У БиХ увезене бомбоне ризичне за малу дјецу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner