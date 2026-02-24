Ендру ће бити уклоњен из реда насљеђивања? Огласиле се Аустралија и Нови Зеланд

Извор:
Аустралија и Нови Зеланд су саопштили да ће подржати коначну одлуку Велике Британије да уклони Ендруа Маунтбатена-Виндзора из краљевске линије насљеђивања.
Прошле недјеље, један британски званичник је рекао да британска влада разматра закон којим би се осигурало да Маунтбатен-Виндзор, тренутно осми у реду за престо, никада не може постати краљ. Ово долази након његовог хапшења у оквиру полицијске истраге о његовим везама са осрамоћеним америчким финансијером и осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епштајном.
Аустралијски премијер Ентони Албанезе изјавио је у понедјељак да ће подржати планове за уклањање Маунтбатен-Виндзор из линије насљеђивања британског престола, у писму које је послао канцеларији британског премијера Кира Стармера.
Портпарол новозеландског премијера Кристофера Луксона рекао је да би Велингтон подржао такву мјеру ако је предложи влада у Лондону, према Радију Нови Зеланд.
Ендру, млађи брат британског краља Чарлса III, накратко је притворен прошле недјеље. Оптужен је за злоупотребу положаја и злоупотребу положаја због наводног одавања повјерљивих информација Епштајну док је био трговински изасланик. Лаксон је новинарима рекао да је његова влада посљедњих дана била у контакту са Британијом. „Нико није изнад закона“, рекао је.
У разговору за ABC радио у уторак, Албанезе је рекао да Аустралијанци не сматрају Маунтбатен-Виндзора одговарајућом особом да остане у линији сукцесије и на крају постане шеф државе Аустралије.
„Свакако желим да буде смјењен и мислим да ће Аустралијанци жељети да буде смјењен. То су веома озбиљне оптужбе“, рекао је Албанезе.
Аустралија и Нови Зеланд су двије од 15 држава Комонвелта чије ће одобрење бити потребно за измјене закона о насљеђивању. Први у реду за британски престо је принц Вилијам.
Краљ Чарлс, који је прошле године одузео свом брату кнежевску титулу и приморао га да напусти свој дом у Виндзору, није само монарх и шеф државе у Британији, већ и у Аустралији и 13 других земаља, иако је та улога тамо углавном церемонијална.
