Бомбашки напад у центру Москве, најмање двије особе погинуле

Непознати нападач активирао је експлозивну направу поред патролног возила у Москви у раним сатима у уторак, при чему су погинули и он и један полицајац, док су још два полицајца повријеђена, саопштили су званичници.
Напад се догодио неколико минута након поноћи у близини жељезничке станице Савеловски у центру руске престолнице, саопштило је московска подружница Министарства унутрашњих послова.
У саопштењу се наводи да је нападач пришао возилу саобраћајне полиције и активирао експлозивну направу, усмртивши полицајца на лицу мјеста и повриједивши још двојицу, који су превезени у болницу.
Истражни комитет Русије саопштио је да је покренуо истрагу о нападу. Нису објављена ни име нападача ни информације о могућим мотивима, нити додатни детаљи.
