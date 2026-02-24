Logo
Бомбашки напад у центру Москве, најмање двије особе погинуле

24.02.2026

07:04

Бомбашки напад у Москви у Русији
Фото: Tanjug / AP

Непознати нападач активирао је експлозивну направу поред патролног возила у Москви у раним сатима у уторак, при чему су погинули и он и један полицајац, док су још два полицајца повријеђена, саопштили су званичници.

Напад се догодио неколико минута након поноћи у близини жељезничке станице Савеловски у центру руске престолнице, саопштило је московска подружница Министарства унутрашњих послова.

У саопштењу се наводи да је нападач пришао возилу саобраћајне полиције и активирао експлозивну направу, усмртивши полицајца на лицу мјеста и повриједивши још двојицу, који су превезени у болницу.

Истражни комитет Русије саопштио је да је покренуо истрагу о нападу. Нису објављена ни име нападача ни информације о могућим мотивима, нити додатни детаљи.

Москва

bombaški napad

