Маца Дискреција о Милету Китићу и сумњама да јој је он отац: "Мајка ми је рекла да је..."

16.03.2026
21:05
Коментари:0
Старлета Сенада Нуркић, познатија као Маца Дискреција, подигла је огромну прашину у јавности изјавом да би вољела да уради ДНК тест како би коначно открила да ли је познати фолкер Миле Китић њен биолошки отац. Иако пјевач ове наводе оштро демантује, старлета не одустаје од тражења истине.
Маца Дискреција истиче да свог оца до данас није упознала, не зна како он изгледа, али има велику жељу да сазна праву истину. Иако је пјевач Миле Китић негирао да имају било какву родбинску везу, старлета инсистира на медицинском доказу.
Он каже да није, огласио се поводом тога, али док не урадимо ДНК не знам. Волела бих да урадимо тест - поручила је Маца.
Она је једном приликом открила да јој је мајка испричала све о оцу, наводећи да је у питању богат човјек, пјевач али јој његову слику никада није показала. Ипак, признала је да према њему не гаји никаква осјећања и да је равнодушна.
- Не би ми пријало да се презивам Китић. Замисли Маца Дискреција Китић, да ме још више прозивају - додала је старлета.
Са друге стране, фолкер Миле Китић наводи да су ове тврдње у потпуности нетачне и истиче да старлету никада у животу није ни срео. Он је објаснио да се ова бизарна прича у медијима провлачи годинама уназад и открио њен прави извор.
"Ма какви, та вест се већ годинама уназад шири и провлачи, а ја чак ни не познајем Мацу. То је чиста глупост, то је кренуло од неке слике гдје је неко исфотошопирао моју Елену и 'направио' је да њих двије личе", објаснио је Китић.
Пјевач је на крају ставио тачку на нагађања, нагласивши: "Мацу, кажем, чак ни не познајем и стварно немам ништа против дјевојке, али то није истина".
Најновије
Најчитаније
23
01
22
49
22
47
22
33
22
30
Тренутно на програму