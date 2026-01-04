Logo
Жени се трећи пут: Миле Китић запрепастио јавност

04.01.2026

Жени се трећи пут: Миле Китић запрепастио јавност

Миле Китић годинама је у браку са Мартом Савић, а сада је све изненадио признањем да планира женидбу по трећи пут.

Отворено је говорио о дјетињству, одрастању, супрузи Марти и спекулацијама о њиховом браку.

Незгода Пале

Хроника

Дјевојке аутом слетјеле у двориште куће

"Марта ми се свидјела по карактеру и изразу, новине су писале свашта, растају се, састају се, да сам са Мартом имао проблеме", рекао је између осталог Миле, а на питање шта још може да се очекује од њега, поручио је:

"Да се женим трећи пут".

