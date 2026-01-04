Жени се трећи пут: Миле Китић запрепастио јавност

Извор:
Агенције
04.01.2026
17:28
Коментари:0
Миле Китић годинама је у браку са Мартом Савић, а сада је све изненадио признањем да планира женидбу по трећи пут.
Отворено је говорио о дјетињству, одрастању, супрузи Марти и спекулацијама о њиховом браку.
Хроника
Дјевојке аутом слетјеле у двориште куће
"Марта ми се свидјела по карактеру и изразу, новине су писале свашта, растају се, састају се, да сам са Мартом имао проблеме", рекао је између осталог Миле, а на питање шта још може да се очекује од њега, поручио је:
"Да се женим трећи пут".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму