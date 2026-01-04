Logo
Large banner

Градишка: Тројица претучена, један превезен на УКЦ

Аутор:

Стеван Лулић

04.01.2026

17:01

Коментари:

0
Градишка: Тројица претучена, један превезен на УКЦ

Три особе су повријеђене и исто толико их је ухапшено након масовне туче, која се ноћас пет минута послије поноћи догодила испред једног локала у Градишци.

У тучи су учествовали С.А, К.Ј, Д.Ш, М.К. и Б.С. сви из Градишке, приликом чега су Д.Ш. и Б.С. задобили лакше повреде, док је М.К. тешко повријеђен и превезен је на УКЦ Републике Српске.

Николас Мадуро

Свијет

Кладио се на пад Мадура и зарадио стотине хиљада долара

Након обрачуна полиција је ухапсила С.А, К.Ј. и Д.Ш, због сумње да су починили кривично дјело "Тешка тјелесна повреда“.

"О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који је наложио да се након комплетирања предмета против лица С.А, К.Ј. и Д.Ш. достави извјештај за почињено кривично дјело", саопштено је из Полицијске управе Градишка.

Снијег у Баралићима

Бања Лука

Мјештани бањалучког села Станивуковићу: Погледајте своју срамоту

Такође, надлежном суду слиједи подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка против свих учесника због нарушавања јавног реда и мира.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Туча

sukob

obračun

Градишка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рубио: Не треба нам венецуеланска нафта

Свијет

Рубио: Не треба нам венецуеланска нафта

2 ч

1
Запалила се бандера, ватра захватила радњу - ВИДЕО

Србија

Запалила се бандера, ватра захватила радњу - ВИДЕО

2 ч

0
Жељко Митровић открио колике су плате на Пинку

Сцена

Жељко Митровић открио колике су плате на Пинку

2 ч

0

Више из рубрике

Након свађе аутомобилом повриједио жену па побјегао преко границе у БиХ

Хроника

Након свађе аутомобилом повриједио жену па побјегао преко границе у БиХ

3 ч

0
Приједорчанин тукао мушкарца палицом, па кад је пукла, узео другу и наставио

Хроника

Приједорчанин тукао мушкарца палицом, па кад је пукла, узео другу и наставио

3 ч

0
Преврнуо се аутомобил на улазу у Мркоњић Град

Хроника

Преврнуо се аутомобил на улазу у Мркоњић Град

4 ч

0
Дјевојка претукла момка након свађе

Хроника

Дјевојка претукла момка након свађе

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

37

Обустављен саобраћај за теретна возила на више дионица

18

33

Најскупљи квадрат стана у овом граду иде и до 6.818 евра

18

27

Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

18

20

Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

18

12

Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner