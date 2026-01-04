Градишка: Тројица претучена, један превезен на УКЦ

Аутор:Стеван Лулић
Три особе су повријеђене и исто толико их је ухапшено након масовне туче, која се ноћас пет минута послије поноћи догодила испред једног локала у Градишци.
У тучи су учествовали С.А, К.Ј, Д.Ш, М.К. и Б.С. сви из Градишке, приликом чега су Д.Ш. и Б.С. задобили лакше повреде, док је М.К. тешко повријеђен и превезен је на УКЦ Републике Српске.
Након обрачуна полиција је ухапсила С.А, К.Ј. и Д.Ш, због сумње да су починили кривично дјело "Тешка тјелесна повреда“.
"О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који је наложио да се након комплетирања предмета против лица С.А, К.Ј. и Д.Ш. достави извјештај за почињено кривично дјело", саопштено је из Полицијске управе Градишка.
Такође, надлежном суду слиједи подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка против свих учесника због нарушавања јавног реда и мира.
