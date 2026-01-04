Logo
Дјевојка претукла момка након свађе

Телеграф

04.01.2026

13:41

Дјевојка претукла момка након свађе
Београдска полиција затекла је шокантну сцену у једном стану, а након што су добили пријаву комшија да се у згради чује бука.

Како Телеграф.рс незванично сазнаје, све се одиграло синоћ на Палилули, након што су комшије пријавиле да се из стана, у којем су боравили мушкарац и дјевојка Ј. М. (43) и Н. М. (30), чују кукњава и јауци.

Када је полиција стигла на адресу, у стану су затекли мушкарца и дјевојку са видљивим повредама. Такође, у стану су пронађени и пакетићи у којима је била непозната материја, а који су однијети на даљу проверу.

Ј. М. и Н. М. су потом транспортовани у здравствену установу гдје су мушкарцу констатоване тешке, а дјевојци лакше телесне повреде. У разговору са полицијом, Ј. М. и Н. М. су рекли да су имали "мало бурнију свађу" и да је дошло до физичког окршаја у којем је, по свему судећи, мушкарац извукао дебљи крај.

Иако су обоје рекли да неће теретити оног другог због наношења повреда, против обоје ће бити поднијета кривична пријава.

Београд

Туча

