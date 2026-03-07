Logo
Трамп о нафти: Ево када мисли да ће пасти цијене

Извор:

Б92

07.03.2026

08:32

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да очекује да ће након раста, цијене нафте пасти када се заврши рат у Ирану.

Трамп је на заједничкој конференцији за новинаре са њемачким канцеларом Фридрихом Мерцом у Овалној соби рекао да ће вјероватно, због напада САД и Израела на Иран, цијене нафте бити "високе неко вријеме", али да ће пасти када се све заврши, и да ће чак бити ниже него прије, преноси BBC.

"Дакле, ако будемо имали мало више цијене нафте неко вријеме, чим се ово заврши, те цијене ће пасти. Вјерујем да ће бити ниже него чак и прије", казао је Трамп.

Цијене нафте скочиле изнад 83 долара

Сирова нафта Брент, међународна референтна вредност, премашила је данас цијену од 84 долара по барелу, што је скок од осам одсто, након раста од шест одсто у понедјељак.

Исти проценти раста важе и за америчку сирову нафта WTI, која је скочила на изнад 77 долара по барелу.

Командант Иранске револуционарне гарде рекао је да је затворен Ормуски мореуз, најважнија транзитна рута за сирову нафту на свијету, као и да ће Иран запалити бродове који покушавају да прођу том рутом.

Коментари (0)
