Американци објаснили шта значи "безусловна предаја" Ирана

06.03.2026
Амерички предсједник Доналд Трамп сматра да је "безусловна предаја" Ирана ситуација у којој Техеран више не представља "пријетњу" за САД, саопштила је портпарол Бијеле куће Керолајн Ливит.
Ливитова је за "Фокс њуз" рекла да САД имају довољне залихе оружја и муниције да би оствариле циљеве своје операције против Ирана.
"Операција би требало да траје између четири и шест седмица" додала је Ливитова.
Трамп је раније данас рекао да Вашингтон неће потписивати било какав споразум са Ираном и да ће прихватити само безусловну предају Техерана.
