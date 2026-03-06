Logo
Американци објаснили шта значи "безусловна предаја" Ирана

Аутор:

АТВ

06.03.2026

20:27

Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Амерички предсједник Доналд Трамп сматра да је "безусловна предаја" Ирана ситуација у којој Техеран више не представља "пријетњу" за САД, саопштила је портпарол Бијеле куће Керолајн Ливит.

Ливитова је за "Фокс њуз" рекла да САД имају довољне залихе оружја и муниције да би оствариле циљеве своје операције против Ирана.

"Операција би требало да траје између четири и шест седмица" додала је Ливитова.

Трамп је раније данас рекао да Вашингтон неће потписивати било какав споразум са Ираном и да ће прихватити само безусловну предају Техерана.

