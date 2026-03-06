Logo
Large banner

Снажан земљотрес погодио Бугарску

Извор:

Телеграф

06.03.2026

20:20

Коментари:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 3,1 степен по Рихтеровој скали забележен је у петак, 6. марта 2026. године у 19,30 часова, на подручју Бугарске.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 41.85 и дужине 25.53, јужно од града Хасково.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 15.9 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(телеграф)

Подијели:

Тагови :

Бугарска

Земљотрес

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Регион

Регистрован земљотрес у Хрватској

2 д

0
Земљотрес код Високог

Друштво

Страшан звук: Земљотрес пробудио грађане БиХ

2 д

1
Јак земљотрес погодио Сицилију

Свијет

Јак земљотрес погодио Сицилију

2 д

0
''Прво као експлозија'': Јачи земљотрес у Хрватској

Регион

''Прво као експлозија'': Јачи земљотрес у Хрватској

3 д

0

Више из рубрике

Уништене зграде у Техерану

Свијет

Ирански званичник жестоко запријетио: "Европљани ће бити легитимне мете ако то ураде"

1 ч

0
Алармантно упозорење, новац им сада не помаже: Дубаи има свјеже хране за још само 10 дана

Свијет

Алармантно упозорење, новац им сада не помаже: Дубаи има свјеже хране за још само 10 дана

1 ч

0
Рањен син министра финансија Израела током операције против Хезболаха

Свијет

Рањен син министра финансија Израела током операције против Хезболаха

3 ч

0
Још једна држава у Персијском заливу "затвара славину": Кувајт почео са смањењем производње нафте

Свијет

Још једна држава у Персијском заливу "затвара славину": Кувајт почео са смањењем производње нафте

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

37

Лото резултати 19. кола: Седам срећника добило по 14.000 КМ

20

27

Посљедњи витезови: Освета у рукама палих ратника

20

27

Американци објаснили шта значи "безусловна предаја" Ирана

20

25

Прегазио човјека аутом у дворишту, па побјегао: Комшије затекле ужас

20

20

Снажан земљотрес погодио Бугарску

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner