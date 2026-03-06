Снажан земљотрес погодио Бугарску

Извор:
06.03.2026
Земљотрес магнитуде 3,1 степен по Рихтеровој скали забележен је у петак, 6. марта 2026. године у 19,30 часова, на подручју Бугарске.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 41.85 и дужине 25.53, јужно од града Хасково.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 15.9 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
