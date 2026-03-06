Због дојаве о бомби прекинут концерт звијезда 90-их: "Саботирају нас"

Аутор:АТВ
06.03.2026
22:46
Коментари:0
У Спортском центру у Никшићу вечерас је прекинут концерт јер је стигла дојава о бомби, преноси портал Радија и телевизије Никшић.
Према наводима тог медија, никшићки полицајци тренутно евакуишу објекат и чека се јединица из Подгорице која ће обавити детаљан преглед Спортског центра и уколико све буде у реду концерт ће бити настављен.
Вечерас, са почетком у 20 часова, требало је да почне концерт под називом "Dance 90".
Планирано је да наступе популарни извођачи: Moby Dick, Funky G, Beat Street, Twins, DR Iggy, Duck, Иван Гавриловић, Лина, Ella B и Зорана Павић.
На догађају је требало да наступе бројне звијезде деведесетих, а међу њима и пјевачица Анабела Атијас, која се кратко огласила за медије и поручила да нема мјеста паници.
"Кад је нешто добро онда се то саботира. Ми смо океј, нема драме, чекао специјалце да све провере и да наставимо са концертом" - рекла је кратко Анабела за "Блиц", која је све вријеме била смирена.
