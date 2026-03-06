Прегазио човјека аутом у дворишту, па побјегао: Комшије затекле ужас

Аутор:АТВ
06.03.2026
20:25
Коментари:0
Тешка незгода се догодила у Хрватској када је мушкарац (67), аутом у дворишту прегазио човјека, а потом отишао са мјеста несреће.
Како пишу хрватски медији, неименовани 67-годишњак из Хрватске осумњичен је за тешко кривично дјело против опште безбједности, у вези са кривичним дјелом довођења у опасност живота и имовине опште опасном радњом или средством, на штету 76-годишњака.
Осумњичени је 27. фебруара у поподневним сатима оштећеног довезао до адресе његовог пребивалишта у граду Врбовец.
Полиција наводи да је највјероватније под утицајем алкохола управљао аутомобилом загребачких регистарских ознака.
Непосредно након што је оштећени изашао из аутомобила с мјеста сувозача, осумњичени се почео кретати возилом уназад како би изашао из дворишта. Није пазио гдје се оштећени налази па га је задњим дијелом возила ударио.
Оштећени је пао на тло, а осумњичени је затим возилом прешао преко њега и отишао. Жртва је преминула од задобијених повреда. Тијело су сљедећег јутра уочиле комшије које су позвале полицију.
На мјесту догађаја обављен је увиђај, а тијело је превезено у Завод за судску медицину и криминалистику. Полиција је оперативним радом и додатно предузетим мјерама и радњама утврдила ко би могао бити одговоран.
У сриједу је, на основу налога Жупанијског суда у Загребу, обављена претрес аутомобила осумњиченог. У склопу претраге обављен је и увиђај на возилу. Пронађени су трагови који осумњиченог доводе у везу с кривичним дјелом.
Осумњичени мушкарац је ухапшен и приведен на криминалистичко истраживање у службене просторије полиције. По завршеном криминалистичком истраживању, уз кривичну пријаву предат је притворском надзорнику Полицијске управе загребачке.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму
19:50
Временска прогноза
временска прогноза
19:55
Маркетинг
маркетинг
20:00
Лото, Лутрија РС
лото
20:10
Народ прича са Биљаном Стокић
путопис
21:09
Битно
информативно политички
22:20
Одметница ЕП83 ( 12+)
серијски програм
23:00
Плава књига С02 ЕП02 (12+)
серијски програм