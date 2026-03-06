Logo
Пронађена три тијела у полураспаднутом стању: Откривени језиви детаљи

АТВ

06.03.2026

11:57

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

На мјесту јучерашњег проналаска три полураспаднута тијела у кући у мјесту Филипини недалеко Пореча данас је настављен увиђај, идентитет преминулих још није утврђен, а бит ће познат по окончању обдукције, потврдила је истарска полиција.

Полиција тврди да није у могућности потврдити њихов идентитет због стања у којима се налазе пронађена тијела те како не могу говорити о узроцима и околностима који су довели до овије трагедије.

"Увиђај је у тијеку и у овом тренутку не можемо ништа са сигурношћу потврдити. О узроцима је тешко говорити, можемо само нагађати, док ће идентитет преминулих бити познат по окончању обдукције", рекао је полицијски службеник за односе с јавношћу Ален Пачић.

Комшија звао полицију

Неслужбено се сазнаје како је поречка полиција дојаву запримила јуче око 10 сати од стране једног сусједа који, како је јавио, "већ неко вријеме није видио станаре те куће, док је испред куће било паркирано једно возило ријечке регистрације".

Hapšenje, lisice

Хроника

Пао двојац: Провалили у кућу, однијели скоро пола милиона

Кућа је била затворена, пошта се гомилала на улазу, а из запуштеног дворишта су се данима чули пси који су лајали и по њему лутали те је управо то пробудило сумњу да се нешто необично догађа. На мјесту догађаја нису пронађени трагови насиља односно знакови да је смрт пронађених особа наступила насилно, а истраживање је и даље у току, наводи полиција, преноси Индекс.

Хрватска

пронађена тијела

