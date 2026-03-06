Logo
Извукао рибу из Јадрана, па занијемио: Ево шта је нашао у њеној утроби (ВИДЕО)

АТВ

06.03.2026

11:56

Извукао рибу из Јадрана, па занијемио: Ево шта је нашао у њеној утроби (ВИДЕО)
Фото: Shane Kell/Pexels

Одлазак у риболов, код увале Прапратно на Пељешцу, претворио се у несвакидашње искуство за Ђанија Матића.

Наиме, пошто је извукао лијеп примјерак рибе, услиједио је шок! Када је почео да је чисти, пронашао је нешто језиво - и одлучио да све забиљежи камером.

Ненад Стевандић-01092025

Република Српска

Стевандић: Свијет срља у амбис

Реакције згрожених грађана

Снимак од 30 секунди приказује како Матић сијече рибу, а затим из утробе извлачи - пластичну флашу! Гледаоци могу јасно да чују како у невјерици изговара: “Мајко Исусова“.

Видео је убрзо објавио на Фејсбуку и у рекордном року изазвао лавину реакција згрожених грађана, преноси Дневно.хр.

“Ево, не бих ни ја вјеровао да нисам био на броду“, одговорио је Матић на један од коментара оних који су сумњичаво упитали да ли је такав призор уопште могућ.

Hapšenje, lisice

Хроника

Пао двојац: Провалили у кућу, однијели скоро пола милиона

"Тонемо у дебели мрак"

Док су једни у шали помињали невјероватне приче о “проналажењу ВЦ шоља у ајкулама”, већина је била дубоко погођена сценом.

“Шта смо учинили природи, биће и горе“, поручио је аутор снимка.

“Тонемо у дебели мрак“, надовезао се један од корисника, док су други истицали како их је срамота онога што људи бацају у море.

полиција-Република Српска-грб полиције

Хроника

Хапшење у Братунцу: Галамили, вријеђали радника пумпе и одбили тест на дрогу

У расправу су се укључили и из Еко-центра Зелено Сунце, истичући како је овај призор “тужна слика данашњице за коју је искључиво крив човјек”.

Ларен Никшић, који се бави роњењем, потврдио је да је стање уз приобаље катастрофално: “Дође ми да повраћам колико пластике, стакла и смећа има у мору“.

