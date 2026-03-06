Хапшење у Братунцу: Галамили, вријеђали радника пумпе и одбили тест на дрогу

Аутор:АТВ
Полиција из Братунца у посљедња 24 часа ухапсила је двије особе због нарушавања јавног реда и мира и бојазни да ће наставити са вршењем прекршаја и изазивања нереда, саопштено је из Пу Зворник.
Како су истакли, ухапшен је П.А. због бојазни да ће наставити са вршењем прекршаја.
Полицијској станици Братунац је пријављено да П.А. нарушава јавни ред и мир виком и вриском на јавном мјесту. Утврђено му је 1,96 промила алкохола у организму, а лице је прекршајно санкционисано.
Ухапшен је и В.К. из Власенице због нарушавања јавног реда и мира вријеђањем радника бензинске пумпе на подручју општине Братунац.
Утврђено му је 2,62 промила алкохола у организму, а против овог лица слиједи подношење захтјева за покретање прекршајног поступка надлежном суду.
Припадници Станичног одјељења Скелани ухапсили су мушкарца Л.Ј. из Сребренице због угрожавања безбједности учесника у саобраћају, који је одбио да се подвргне тестирању на присуство дрога у организму. Лице је прекршајно санкционисано.
