Дојава о бомбама у два тржна центра у Подгорици

Извор:
СРНА
06.03.2026
18:31
Коментари:0
Полиција претражује два тржна центра у Подгорици након што је црногорским медијима путем електронске поште упућена дојава о наводно постављеним експлозивним направама.
Паралелно са провјерама на локацијама ради се и на идентификацији лица које је послало спорне мејлове, навели су из Управе полиције Црне Горе.
Експлозивне направе наводно су постављене у тржним центрима "Биг фешн" и "Сити мол".
Обавијештено је и надлежно Основно државно тужилаштво у Подгорици.
БиХ
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Сцена
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Регион
5 ч0
Регион
7 ч0
Регион
8 ч0
Регион
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму