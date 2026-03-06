Logo
Large banner

Дојава о бомбама у два тржна центра у Подгорици

Извор:

СРНА

06.03.2026

18:31

Коментари:

0
Дојава о бомбама у два тржна центра у Подгорици
Фото: АТВ

Полиција претражује два тржна центра у Подгорици након што је црногорским медијима путем електронске поште упућена дојава о наводно постављеним експлозивним направама.

Паралелно са провјерама на локацијама ради се и на идентификацији лица које је послало спорне мејлове, навели су из Управе полиције Црне Горе.

Експлозивне направе наводно су постављене у тржним центрима "Биг фешн" и "Сити мол".

Обавијештено је и надлежно Основно државно тужилаштво у Подгорици.

Подијели:

Тагови :

дојава о бомби

Podgorica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Савјет министара тражи међународну помоћ за евакуацију држављана БиХ

БиХ

Савјет министара тражи међународну помоћ за евакуацију држављана БиХ

2 ч

0
Стевановић реизабран за предсједника ГрО СНСД Зворник

Република Српска

Стевановић реизабран за предсједника ГрО СНСД Зворник

2 ч

0
Пријатељ открио у каквом је стању Бритни Спирс након хапшења

Сцена

Пријатељ открио у каквом је стању Бритни Спирс након хапшења

2 ч

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Влада Српске издваја 7,5 милиона КМ за инфраструктурне пројекте у Власеници

2 ч

0

Више из рубрике

Шок тврдње: Нови експлицитни снимци Мирјане Пајковић снимљени у Влади?

Регион

Шок тврдње: Нови експлицитни снимци Мирјане Пајковић снимљени у Влади?

5 ч

0
Ужас: Пијан довезао пријатеља кући, па га прегазио

Регион

Ужас: Пијан довезао пријатеља кући, па га прегазио

7 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Пронађена три тијела у полураспаднутом стању: Откривени језиви детаљи

8 ч

0
Извукао рибу из Јадрана, па занијемио: Ево шта је нашао у њеној утроби (ВИДЕО)

Регион

Извукао рибу из Јадрана, па занијемио: Ево шта је нашао у њеној утроби (ВИДЕО)

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

37

Лото резултати 19. кола: Седам срећника добило по 14.000 КМ

20

27

Посљедњи витезови: Освета у рукама палих ратника

20

27

Американци објаснили шта значи "безусловна предаја" Ирана

20

25

Прегазио човјека аутом у дворишту, па побјегао: Комшије затекле ужас

20

20

Снажан земљотрес погодио Бугарску

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner