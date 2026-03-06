Шок тврдње: Нови експлицитни снимци Мирјане Пајковић снимљени у Влади?

Аутор:АТВ
06.03.2026
15:07
Коментари:0
Политичку сцену у Црној Гори поново потреса контроверза повезана са бившом државном секретарком у Министарству људских и мањинских права Мирјаном Пајковић.
Након ранијих спорних садржаја који су се појавили у јавности, на друштвеним мрежама и појединим интернет платформама сада круже нови снимци за које се тврди да приказују Пајковић у компромитујућим ситуацијама.
На снимку који је објављен на порталу "Информер.рс" види се како Пајковићева заводљиво плеше док је неко снима у дневној соби, док се на сточићу испред налазе чаше, највјероватније са алкохолним пићима.
Република Српска
Само за одрасле: Појавили се нови снимци Мирјане Пајковић
Пајковићева се мази и заводљиво увија, а потом и скида одјећу и по себи повлачи цријево од наргиле.
Просторија у којој је настао снимак неодољиво личи на кабинете унутар зграде Владе Црне Горе која се налази у Карађорђевој улици, што додатно баца сјенку на цијели случај да су се овакве непримјерене ствари дешавале у највишим државним институцијама.
Иако аутентичност и околности настанка тих снимака нису званично потврђени, сама чињеница да се такав садржај доводи у везу са особом која је обављала високу државну функцију изазвала је бурне реакције у јавности.
Посебну пажњу изазивају спекулације да је дио спорних снимака настао у простору државних институција. Уколико би се такве тврдње показале тачним, отворило би се озбиљно питање институционалне одговорности, безбједности државних објеката и начина на који се користи простор државних органа, преноси "Борба".
Регион
Скандал са експлицитним снимцима Мирјане Пајковић: Преокрет у афери
За сада нема званичне потврде да је спорни садржај настао у згради Владе, али јавност очекује јасна појашњења надлежних институција.
До овог тренутка нема званичних саопштења Владе нити надлежних органа који би објаснили околности цијелог случаја. Управо та тишина додатно подстиче спекулације и отвара простор за различите интерпретације.
Регион
Није за малољетне: Не престају да цуре експлицитни снимци Мирјане Пајковић
У ситуацијама које се тичу угледа државних институција, очекује се брза и транспарентна реакција како би се разјасниле све околности и спријечиле злоупотребе у јавном простору.
Овај случај поново је отворио питање критеријума за избор људи на високе државне функције, али и одговорности политичких структура које такве кадрове предлажу и именују.
У политичким круговима све гласније се поставља питање како је могуће да особе које су касније предмет озбиљних контроверзи добијају значајне позиције у државном апарату.
Без обзира на коначан епилог, јасно је да овакве афере наносе штету репутацији институција и додатно продубљују неповјерење грађана у политички систем.
Регион
Потресна исповијест Мирјане Пајковић: Не сјећам се мајке, син има сметње у развоју
Зато јавност очекује да надлежни органи утврде чињенице и јасно одговоре на кључна питања – како је до свега дошло, да ли су државни ресурси евентуално злоупотријебљени и ко сноси одговорност.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Регион
5 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
58
16
40
16
39
16
20
16
16
Тренутно на програму