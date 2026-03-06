Жена насјела на превару - једна порука јој испразнила рачун

Аутор:АТВ
Грађани се упозоравају да буду посебно опрезни са непровереним порукама и линковима који стижу путем СМС-а, имејла или друштвених мрежа.
Полицијски службеници Полицијска постаја Водице примили су пријаву о рачунарској превари у којој је оштећена 41-годишња жена. Према пријави, 4. марта жена је на свој мобилни телефон примила СМС поруку за коју је вјеровала да долази из њене банке.
Непозната особа у поруци ју је навела да кликне на линк како би ажурирала апликацију мобилног банкарства и унесе свој ПИН, што је оштећена и учинила. Након тога са њеног банковног рачуна нестало је 3.964 евра, пише Вечерњи лист.
Полиција интензивно трага за починиоцем, против којег ће надлежном државном тужилаштву бити поднета кривична пријава. Грађани се упозоравају да буду посебно опрезни са непровјереним порукама и линковима који стижу путем СМС-а, имејла или друштвених мрежа.
Банке никада путем СМС-а, имејла или друштвених мрежа не траже унос личних података, ПИН-а, ЦВВ броја са картице, лозинки или једнократних аутентификационих кодова путем линкова.
Стручњаци савјетују да се не кликће на сумњиве линкове нити да се уносе осјетљиви подаци на страницама до којих сте дошли путем порука од непознатих или сумњивих пошиљалаца. Посебну пажњу треба обратити на поруке које стварају осјећај хитности, на примјер: рачун ће вам бити блокиран, апликација истиче данас и слично.
Прије него што реагујете на такве поруке, најбоље је да контактирате своју банку искључиво путем званичних канала наведених на њиховим веб-страницама. Такође, препоручује се активирање додатних безбедносних опција које банке нуде, попут биометријске заштите или обавјештења о трансакцијама.
