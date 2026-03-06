Филмска превара: Продали мушкарцу стан који није њихов

Аутор:АТВ
Основном државном тужилаштву у Подгорици поднијета је кривична пријава против лица С.А. (28) и Ј.П. (30), због сумње да су извршили кривично дјело превара у саизвршилаштву чиме су стекли противправну имовинску корист у износу од 100.000 евра.
"Како се сумња, пријављени су наведено кривично дјело извршили на начин што су 5. јуна 2024. године, у насељу Забјело у Подгорици, оштећеном лицу продали стан у изградњи по цијени од 100.000 евра, иако предметни стан није био у њиховом власништву. Стан је био предмет обавезе коју су осумњичени имали према три инвеститора, а коју су морали претходно испунити како би стан био пренесен у њихово власништво", саопштено је из УП.
Осумњичени су истог дана, код нотара, са оштећеним потписали предуговор о продаји непокретности, у којем су се уговорне стране сагласиле да је купопродајна цијена у потпуности исплаћена, иако предметни стан није био у њиховом власништву.
На тај начин су оштећеног довели у заблуду и за себе прибавили противправну имовинску корист у износу од 100.000 евра, преноси Блиц.
