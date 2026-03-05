Logo
Ужас: У кући пронађена три тијела у полураспаднутом стању

АТВ

05.03.2026

15:20

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Три тијела пронађена су данас у кући у насељу Филипини у околини Пореча, саопштено је из истарске полиције.

У току је увиђај.

Индекс наводе да су тијела пронађена у полураспаднутом стању, због чега је засад тешко говорити о идентитетима и годишту преминулих.

пронађено тијело

Poreč

Хрватска

