Ужас: У кући пронађена три тијела у полураспаднутом стању

05.03.2026
15:20
Три тијела пронађена су данас у кући у насељу Филипини у околини Пореча, саопштено је из истарске полиције.
У току је увиђај.
Индекс наводе да су тијела пронађена у полураспаднутом стању, због чега је засад тешко говорити о идентитетима и годишту преминулих.
