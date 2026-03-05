Logo
У саобраћајној несрећи повријеђено пет особа, ангажован и хеликоптер

СРНА

05.03.2026

12:09

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Саобраћајна незгода у којој је повријеђено пет лица догодила се рано јутрос на дионици ауто-пута код Десинца у Загребачкој жупанији када је комби ударио у задњи дио камиона.

Три лица су изашла из возила, као и возач, док су двоје приклијештених путника извукли ватрогасци.

Болница

Здравље

Ситуација забрињавајућа, скочио број обољелих: Дјеца најугроженија

Због тежине повреда, позван је медицински хеликоптер.

Незгода између петљи "Доња Зденчина" и "Јастребарско" проузроковала је велику гужву, те се створила колона дуга око четири километра, преносе хрватски медији.

Хрватска

Саобраћајна несрећа

povrijeđeni

