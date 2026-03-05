У саобраћајној несрећи повријеђено пет особа, ангажован и хеликоптер

Извор:
СРНА
05.03.2026
12:09
Саобраћајна незгода у којој је повријеђено пет лица догодила се рано јутрос на дионици ауто-пута код Десинца у Загребачкој жупанији када је комби ударио у задњи дио камиона.
Три лица су изашла из возила, као и возач, док су двоје приклијештених путника извукли ватрогасци.
Због тежине повреда, позван је медицински хеликоптер.
Незгода између петљи "Доња Зденчина" и "Јастребарско" проузроковала је велику гужву, те се створила колона дуга око четири километра, преносе хрватски медији.
