Узбуна у Црној Гори: Потврђен птичији грип у Никшићу и Бијелом Пољу

Аутор:АТВ
05.03.2026
10:46
Коментари:0
Управа за безбједност хране потврдила је присуство вируса високо патогене авијарне инфлуенце (птичијег грипа) типа Х5Н1 на територији Црне Горе. Први случајеви забиљежени су на два газдинства у општинама Никшић и Бијело Поље.
Вирус је изолован 4. марта, а према званичном саопштењу Владе, ситуација је сљедећа:
Тип газдинства:
Некомерцијална домаћинства (дворишни узгој).
Република Српска
Основни суд у Бањалуци одговорио Сени Узуновић: Рјешење смо већ донијели
Начин држања:
Слободни тип држања са мањим бројем јединки.
Локације:
Фокус заразе је тренутно локализован на приватна имања у наведеним општинама.
Птичији грип је опасна вирусна болест коју карактерише изузетно висока стопа смртности код домаће живине и дивљих птица.
Главни извори и начини ширења:
Птице селице: Оне су примарни резервоар и преносник вируса на велике удаљености.
Свијет
Црногорски поморци са бродова из Ормуског мореуза траже помоћ
Директан контакт: Ширење међу птицама у истом јату.
Индиректан пренос: Путем контаминиране хране, воде и опреме.
Регионална ситуација: Болест се шири Европом
Црна Гора није изолован случај. Болест код домаће живине тренутно је активна у бројним европским земљама, укључујући:
Регион:
Босна и Херцеговина, Румунија, Бугарска, Мађарска.
Остатак Европе:
Њемачка, Француска, Италија, Шпанија, Чешка.
Градови и општине
Ваздух нездрав у шест градова
Важна напомена: Апелује се на власнике живине да појачају хигијенске мјере и ограниче контакт своје живине са дивљим птицама како би се спријечило даље ширење заразе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
15 ч0
Регион
18 ч0
Регион
21 ч0
Регион
21 ч0
Најновије
Најчитаније
13
04
12
53
12
50
12
42
12
42
Тренутно на програму