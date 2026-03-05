Logo
Узбуна у Црној Гори: Потврђен птичији грип у Никшићу и Бијелом Пољу

АТВ

05.03.2026

10:46

Узбуна у Црној Гори: Потврђен птичији грип у Никшићу и Бијелом Пољу
Фото: Pixabay

Управа за безбједност хране потврдила је присуство вируса високо патогене авијарне инфлуенце (птичијег грипа) типа Х5Н1 на територији Црне Горе. Први случајеви забиљежени су на два газдинства у општинама Никшић и Бијело Поље.

Детаљи о погођеним газдинствима

Вирус је изолован 4. марта, а према званичном саопштењу Владе, ситуација је сљедећа:

Тип газдинства:

Некомерцијална домаћинства (дворишни узгој).

Начин држања:

Слободни тип држања са мањим бројем јединки.

Локације:

Фокус заразе је тренутно локализован на приватна имања у наведеним општинама.

Шта је авијарна инфлуенца и како се преноси?

Птичији грип је опасна вирусна болест коју карактерише изузетно висока стопа смртности код домаће живине и дивљих птица.

Главни извори и начини ширења:

Птице селице: Оне су примарни резервоар и преносник вируса на велике удаљености.

Директан контакт: Ширење међу птицама у истом јату.

Индиректан пренос: Путем контаминиране хране, воде и опреме.

Регионална ситуација: Болест се шири Европом

Црна Гора није изолован случај. Болест код домаће живине тренутно је активна у бројним европским земљама, укључујући:

Регион:

Босна и Херцеговина, Румунија, Бугарска, Мађарска.

Остатак Европе:

Њемачка, Француска, Италија, Шпанија, Чешка.

Важна напомена: Апелује се на власнике живине да појачају хигијенске мјере и ограниче контакт своје живине са дивљим птицама како би се спријечило даље ширење заразе.

