Ваздух нездрав у шест градова

АТВ

05.03.2026

10:29

Ваздух је јутрос нездрав у Какњу, Високом, Зеници, Сарајеву, Бањалуци и Тузли, те се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих посљедица по респираторне органе, објављено је на интернет страници Зрак екоакција.

Мјерење у 9.00 часова показало је да индекс квалитета ваздуха у Какњу износи 172, Високом 168, Зеници 162, Сарајеву и Бањалуци 155 и Тузли 152, што спада у категорију нездравог ваздуха.

Обољели од плућних и болести срца, труднице, дјеца и старији током боравка напољу морају избјегавати било какве активности, а и остало становништво требало би да избјегава већа напрезања.

У Маглају је индекс 145, у Илијашу 139 и Лукавцу 119, те је ваздух оцијењен као нездрав за осјетљиве групе становништва.

У Тешњу 89, Хаџићима 88, Травнику 74, Вогошћи 71 и на Иван седлу 52, што указује на умјерено загађен ваздух.

Индекс квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а више од 300 је опасан по здравље.

