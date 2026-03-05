Logo
Минић и Остојић одали пошту српским борцима

Извор:

СРНА

05.03.2026

11:30

Коментари:

0
Саво Минић и Радан Остојић на Сокоцу одали почаст српским борцима
Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић положили су данас вијенац код централног крста на Војничком спомен-гробљу Нови Зејтинлик на Сокоцу.

Минић и Остојић одали су почаст за више од 1.000 погинулих српских бораца, сахрањених на овом гробљу.

Вијенце су положили и представници Борачке организације Републике Српске.

Срђан Амиџић

Република Српска

Амиџић: Обезбијеђена средства за повратак грађана БиХ са Блиског истока

Минић, Остојић и представници Борачке организације обишли су и Храм Свете Петке на Зејтинлику.

Премијер и министар састаће се данас на Сокоцу и са представницима удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

