Минић и Остојић одали пошту српским борцима

Извор:
СРНА
05.03.2026
11:30
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић положили су данас вијенац код централног крста на Војничком спомен-гробљу Нови Зејтинлик на Сокоцу.
Минић и Остојић одали су почаст за више од 1.000 погинулих српских бораца, сахрањених на овом гробљу.
Вијенце су положили и представници Борачке организације Републике Српске.
Република Српска
Амиџић: Обезбијеђена средства за повратак грађана БиХ са Блиског истока
Минић, Остојић и представници Борачке организације обишли су и Храм Свете Петке на Зејтинлику.
Премијер и министар састаће се данас на Сокоцу и са представницима удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч4
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
13
04
12
53
12
50
12
42
12
42
Тренутно на програму