Песков: Повлачење Русије није одлучено

05.03.2026
12:37
Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је данас, у четвртак, 5. марта, да приједлог руског предсједника Владимира Путина о могућем повлачењу Русије са европског тржишта гаса није коначна одлука, већ налог влади да размотри то питање.
Путин је јуче рекао да ће влада заједно са руским компанијама анализирати могућност преусмјеравања испорука природног гаса са европског на друга, перспективна тржишта, пренијела је Риа новости.
Према његовим ријечима, Русији би могло да буде повољније да обустави испоруке Европи прије него што ступе на снагу ограничења Европске уније и да се усмјери на нова тржишта.
"Предсједник (Путин) је нагласио да ово није одлука, већ приједлог, односно упутство влади да ради на овом питању", поручио је Песков новинарима, преноси Танјуг.
Савјет ЕУ је у јануару одобрио уредбу о постепеном укидању увоза руског течног природног гаса и гасоводног гаса.
Забрана увоза ТПГ-а по краткорочним уговорима ступиће на снагу 25. априла, док ће за дугорочне уговоре важити од 1. јануара 2027. године.
За гас из гасовода забрана по краткорочним уговорима почиње 17. јуна 2026., а по дугорочним 1. новембра 2027. године.
Песков је такође рекао да међународна ситуација повезана са ратом у Ирану не би требало да изазове флуктуације цијена горива у Русији.
"Међународна ситуација везана за рат у Ирану не може и не би требало да буде разлог за било какве промијене цијена наших горива", рекао је он.
Подсјећамо, руски предсједник Владимир Путин изјавио је у сриједу, 4.марта, да би та земља могла да обустави испоруке гаса европском тржишту одмах, а не за мјесец дана, односно 25. априла када ступа на снагу уредба Европске уније којом се забрањује увоз руског гаса.
"Сада се отварају и друга тржишта. И можда би нам било повољније да престанемо да снабдијевамо европско тржиште управо сада. Да уђемо на тржишта која се отварају и тамо се учврстимо. Свакако ћу наложити влади да ради на овом питању заједно са нашим компанијама", казао је Путин у програму "Москва. Кремљ. Путин", преносе РИА Новости.
Он је додао да ће Русија наставити да испоручује енергетске ресурсе земљама које су поуздани партнери, као што су Словачка и Мађарска.
