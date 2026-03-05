Logo
Крала из станова и варала суграђане "прорицањем судбине"

05.03.2026

13:47

Кугла
Фото: Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду расвијетлили су четири кривична дјела - три тешке крађе, од којих једну у покушају, као и једно кривично дјело превара, за која је осумњичена С. Н. (26).

Како се наводи у саоштењу полиције, њу је јуче затекао полицијски службеник који није био на дужности, док је покушавала да отвори станове у једној стамбеној згради, односно да проверава да ли су врата закључана.

Сумња се да је она у претходном периоду провалила у два стана из којих је украла накит и новац. Такође, сумња се да је обила врата још једног стана, али је побјегла када је наишла дјевојка која у њему станује.

Превара / Илустративна фотографија

Љубав и секс

Како препознати швалера: Један знак га непогрешиво одаје

С. Н. се терети и да је од шездесетдвогодишње Новосађанке одузела новац и накит, наводно јој проричући судбину из длана.

По налогу Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, против осумњичене ће бити поднијета кривична пријава за кривична дјела тешка крађа и превара у редовном поступку, преноси Телеграф.

