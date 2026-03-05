Ковачевић: Радује ме да је конгресменка Луна чула много добрих гласова о Српској

Аутор:АТВ
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да му је било драго чути ријечи америчке конгресменке из Републиканске странке Ане Паулине Луне да је у веома кратком времену чула много позитивних гласова из Републике Српске и о Републици Српској.
"То је најбољи показатељ да Република Српска ради добар посао у корист својих грађана, али исто тако и да има велики број добрих и утицајних пријатеља. Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и ја учествујемо у Вашингтону на позив конгресменке Ане Паулине Луне на конференцији Савез суверених нација", истиче Ковачевић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Ковачевић истиче да га радује и чињеница да су на конференцији заједно са патриотама из цијелог свијета констатовали да је дошло крајње вријеме да се као политички истомишљеници уједине и буду од помоћи једни другима.
Било ми је драго чути ријечи америчке конгресменке из Републиканске странке Ане Паулине Луне да је у веома кратком времену чула много позитивних гласова из Републике Српске и о Републици Српској.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) March 5, 2026
То је најбољи показатељ да Република Српска ради добар посао у корист својих… pic.twitter.com/wNXAnX0MRn
