Ковачевић: Радује ме да је конгресменка Луна чула много добрих гласова о Српској

Аутор:

АТВ

05.03.2026

13:34

Коментари:

0
Жељка Цвијановић, Ана Паулина Луна и Радован Ковачевић
Фото: фото: x.com/KovacevicRaso

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да му је било драго чути ријечи америчке конгресменке из Републиканске странке Ане Паулине Луне да је у веома кратком времену чула много позитивних гласова из Републике Српске и о Републици Српској.

"То је најбољи показатељ да Република Српска ради добар посао у корист својих грађана, али исто тако и да има велики број добрих и утицајних пријатеља. Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и ја учествујемо у Вашингтону на позив конгресменке Ане Паулине Луне на конференцији Савез суверених нација", истиче Ковачевић у објави на друштвеној мрежи Икс.

илу-авион-26022026

Свијет

Потврђено за АТВ: Полијеће авион из Дубаија са 173 држављана БиХ

Ковачевић истиче да га радује и чињеница да су на конференцији заједно са патриотама из цијелог свијета констатовали да је дошло крајње вријеме да се као политички истомишљеници уједине и буду од помоћи једни другима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

