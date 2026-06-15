У пламену једна од најљепших православних светиња

Аутор:АТВ
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Пламенови куљају из Кијевско-печерске лавре, која се налази на листи УНЕСКО-а и чији коријени сежу готово 1.000 година уназад.
На снимцима, који се дијеле друштвеним мрежама, виде се пламенови који куљају из Кијевско-печерске лавре, која се налази на листи УНЕСКО-а и чији коријени сежу готово 1.000 година уназад.
Ватрогасци су се борили са ватром испод кула и купола Саборног храма Успења Пресвете Богородице у оквиру комплекса, показују фотографије које је објавила украјинска служба за ванредне ситуације.
Митрополит кијевски и цијеле Украјине Епифаније позвао је на "молитве за спас светиње од уништења", наводи се у саопштењу.
Манастир Кијевско-печерска лавра налази се на УНЕСКО-вој Листи свјетске баштине. Године 2023. додат је на Листу угрожене свјетске баштине "због пријетње од уништења у руској офанзиви".
Основан у 11. вијеку и сачињен од сложене мреже надземних и подземних цркава, представља значајан духовни и културни центар за многе Украјинце, као и важно ходочасничко мјесто.
У свом опису УНЕСКО овај комплекс назива "ремек-дјелом украјинске умјетности".
Током вијекова, у пећинама су сахрањиване мошти светитеља, наводи УНЕСКО, преноси Телеграф.
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