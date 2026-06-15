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У пламену једна од најљепших православних светиња

Аутор:

АТВ
15.06.2026 07:20

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пламен пожар Кијев црква
Фото: Tanjug/AP Photo/Danylo Antoniuk

Пламенови куљају из Кијевско-печерске лавре, која се налази на листи УНЕСКО-а и чији коријени сежу готово 1.000 година уназад.

На снимцима, који се дијеле друштвеним мрежама, виде се пламенови који куљају из Кијевско-печерске лавре, која се налази на листи УНЕСКО-а и чији коријени сежу готово 1.000 година уназад.

Ватрогасци су се борили са ватром испод кула и купола Саборног храма Успења Пресвете Богородице у оквиру комплекса, показују фотографије које је објавила украјинска служба за ванредне ситуације.

Оштећен Саборни храм Успења Пресвете Богородице

Митрополит кијевски и цијеле Украјине Епифаније позвао је на "молитве за спас светиње од уништења", наводи се у саопштењу.

Зашто је Кијевско-печерска лавра важна за Украјину

Манастир Кијевско-печерска лавра налази се на УНЕСКО-вој Листи свјетске баштине. Године 2023. додат је на Листу угрожене свјетске баштине "због пријетње од уништења у руској офанзиви".

Основан у 11. вијеку и сачињен од сложене мреже надземних и подземних цркава, представља значајан духовни и културни центар за многе Украјинце, као и важно ходочасничко мјесто.

У свом опису УНЕСКО овај комплекс назива "ремек-дјелом украјинске умјетности".

Током вијекова, у пећинама су сахрањиване мошти светитеља, наводи УНЕСКО, преноси Телеграф.

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Тагови :

Украјина

Кијев

Кијевска-печерска лавра

Саборни храм Успења Пресвете Богородице

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