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Новакова жеља: Избаци ријеч “пензија” из документарца

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 22:13

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Новакова жеља: Избаци ријеч “пензија” из документарца
Фото: Tanjug / AP / Kirsty Wigglesworth

Недавно је на посљедњој вимблдонској конференцији Новак Ђоковић говорио о томе колико су почела да га нервирају питања о потенцијалној 25. гренд слем титули, као и о одласку у пензију.

Гостујући у подкасту код Ендија Родика, то је потврдио је и Џејсон Хехир, редитељ документарца “The Wolf ин Winter”.

“Занимљиво је да је Новак желио да из документарца избацимо сва спомињања пензије јер му је мука од тог питања. Рекао је: ‘Сваки пут када се каже пензија, замијените то ријечју дуговјечност’. Рекао сам му: ‘Не можемо да кажемо – Новак, сви се питају када ћеш да се дуговјечиш’”, рекао је Хехир и додао:

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“Покушао сам да му објасним да је питање о пензији заправо комплимент. Људи не желе да оде. Питају се колико још може да траје нешто што пркоси логици – да у тим годинама и даље игра на том нивоу”.

„Да играч X има овакве резултате…“

Хехир је одушевљен Ђоковићевим менталитетом.

“У филму писац Хауард Брајант каже да постоје три начина да спортиста заврши каријеру. Први – тијело те изда. Други – игра те изда. Почнеш да губиш од играча које си раније рутински побјеђивао. Трећи – одеш док си на врху. Већини људи је потребно да их тијело изда како би коначно рекли да је доста”, каже Хехир и додаје:

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“Код Новака нема предаје мјеста било коме. Нема предаје бакље. Ако неко жели бакљу – мораће да му је узме. Да постоји неки измишљени играч X који је у посљедње три године остварио резултате које је остварио Новак, нико га не би питао када ће у пензију. Питају га само због његових година”.

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