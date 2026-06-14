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Срушио се авион у САД-у, погинуло 12 особа

Аутор:

АТВ
14.06.2026 21:48

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Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Дванаест лица погинуло је приликом пада авиона у граду Батлер у америчкој савезној држави Мисури, саопштила је полиција.

"Према тренутно доступним информацијама, свих 12 особа које су се налазиле у летјелици погинуло приликом пада", навела је полиција у објави на "Иксу".

Полиција је додала да се несрећа догодила у близини меморијалног аеродрома Батлер.

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Тагови :

пао авион

Америка

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