Бејрут у пламену, Техеран пријети: "Стиже освета"

Аутор:АТВ
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Предсједник одбора за националну безбједност и спољну политику иранског парламента Ебрахим Азизи изјавио је данас да "стиже снажан одговор" на данашњи израелски ваздушни напад на либански главни град Бејрут.
"Данашњи злочин ционистичког режима у насељу Дахије у Бејруту, још једном је доказао да су САД слабе и без кредибилитета, јер нису ни способне да контролишу овај нелегитимни режим. Стиже снажан одговор", написао је Азизи на мрежи X.
У међувремену, проирански милитантни покрет Хезболах лансирао је данас из Либана ракету и дронове који су експлодирали на сјеверу Израела, саопштиле су Израелске одбрамбене снаге (ИДФ).
У саопштењу ИДФ наводи да је ракета Хезболаха погодила терен близу насеља Неот Мордехај, близу Кирјат Шмоне на северу Израела, преноси Тајмс оф Израел.
Подсјетимо, најмање пет особа погинуло је данас, а 18 је рањено у одвојеним нападима Израела на Бејрут и више локација у јужном Либану, а како се наводи у заједничком саопштењу израелског премијера Бењамина Нетанјахуа и министра одбране Израела Каца, гађани су циљеви либанског милитантног покрета Хезболаха у јужним предграђима либанског главног града.
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је данас да је споразум између Вашингтона и Техерана о окончању сукоба и даље на путу да буде потписан упркос израелском нападу на Бејрут и најавама Ирана да ће одговорити на тај потез, преноси Танјуг.
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