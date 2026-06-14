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Бејрут у пламену, Техеран пријети: "Стиже освета"

Аутор:

АТВ
14.06.2026 20:55

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Бејрут у пламену, Техеран пријети: "Стиже освета"
Фото: x

Предсједник одбора за националну безбједност и спољну политику иранског парламента Ебрахим Азизи изјавио је данас да "стиже снажан одговор" на данашњи израелски ваздушни напад на либански главни град Бејрут.

"Данашњи злочин ционистичког режима у насељу Дахије у Бејруту, још једном је доказао да су САД слабе и без кредибилитета, јер нису ни способне да контролишу овај нелегитимни режим. Стиже снажан одговор", написао је Азизи на мрежи X.

У међувремену, проирански милитантни покрет Хезболах лансирао је данас из Либана ракету и дронове који су експлодирали на сјеверу Израела, саопштиле су Израелске одбрамбене снаге (ИДФ).

У саопштењу ИДФ наводи да је ракета Хезболаха погодила терен близу насеља Неот Мордехај, близу Кирјат Шмоне на северу Израела, преноси Тајмс оф Израел.

Подсјетимо, најмање пет особа погинуло је данас, а 18 је рањено у одвојеним нападима Израела на Бејрут и више локација у јужном Либану, а како се наводи у заједничком саопштењу израелског премијера Бењамина Нетанјахуа и министра одбране Израела Каца, гађани су циљеви либанског милитантног покрета Хезболаха у јужним предграђима либанског главног града.

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је данас да је споразум између Вашингтона и Техерана о окончању сукоба и даље на путу да буде потписан упркос израелском нападу на Бејрут и најавама Ирана да ће одговорити на тај потез, преноси Танјуг.

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Тагови :

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Доналд Трамп

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