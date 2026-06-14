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Британски маринци упали на руски танкер, објављен снимак

Аутор:

АТВ
14.06.2026 18:07

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Британски маринци упали на руски танкер, објављен снимак
Фото: X / Ministry of Defence UK

Британски маринци данас су у раним јутарњим часовима у каналу Ла Манш пресрели и укрцали се на танкер који припада руској такозваној „флоти из сјене“.

Маринцима су се у шесточасовној операцији придружили службеници Националне агенције за криминал (НЦА) уз подршку Краљевског ратног ваздухопловства (РАФ), а ријеч је о првој таквој акцији британских оружаних снага.

Брод задржан уз енглеску обалу

Из Министарства одбране саопштено је да ће брод Смиртос бити задржан под надзором уз јужну обалу Енглеске док траје истрага. На видео-снимку који је објавило министарство виде се наоружани војници како се из хеликоптера спуштају ужетом на палубу, а други снимци приказују претрагу бродских кабина и преглед документације.

Операција се одвијала у међународним водама, више од 12 наутичких миља од обале Уједињеног Краљевства, и била је у потпуности усклађена са домаћим и међународним правом, навели су из министарства. Портпарол је додао да је пресретање резултат вишедневног војног и политичког планирања.

Шта је руска „флота из сјене“

Русија користи „флоту из сјене“ како би заобишла међународне санкције наметнуте њеном извозу нафте. Та флота, која броји више од 700 пловила, превози око 75 одсто санкционисане руске нафте и представља кључну финансијску подршку Кремљу, појашњава Министарство одбране.

Британија је до сада санкционисала више од 500 пловила. Санкције им забрањују улазак у британске луке, а британским компанијама и појединцима пружање финансијских, осигуравајућих или брокерских услуга бродовима који превозе руску нафту.

Према подацима странице за праћење поморског саобраћаја МаринТрафик, Смиртос плови под заставом Камеруна и усидрен је уз обалу Вејмута. Своје путовање започео је 5. јуна из руске луке Уст-Луга, нафтног терминала у близини Санкт Петербурга.

Брод је санкционисан у јулу 2025. године и од тада је два пута промијенио име, из Миртос у Смиртос, као и заставу под којом плови.

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Тагови :

Русија

заробљени танкери

танкер

Велика Британија

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