Гори југ: Разорни удари Русије, почела одмазда за Крим?

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Руси су јутрос покренули и масовни удар клизним КАБ бомбама на јужни град Херсон, док су, такође на југу Украјине, у Николајеву, двије особе рањене у нападу дроновима.
У Херсону је након удара избио велики пожар, за сада нема извјештаја о евентуалним жртвама.
Руси су током ноћи и јутрос, користећи дронове типа "шахед", напали и Николајев, саопштили су регионални званичници.
Начелник Николајевске обласне војне администрације Виталиј Ким изјавио је да су у руском нападу повријеђени 44-годишња жена и 25-годишњи мушкарац, који су хоспитализовани. Десетогодишњи дјечак претрпео је акутну стресну реакцију, навео је Ким на Телеграму.
Према наводима регионалних власти, у нападу је оштећена и једна породична кућа.
Југ Украјине и Крим, гдје украјинске снаге врше напада на инфраструктуру и енергетске објекте како би одсекле полуострво од Русије, у овом моменту су горуће тачке украјинског фронта.
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