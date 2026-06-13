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Гори југ: Разорни удари Русије, почела одмазда за Крим?

13.06.2026 08:24

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Гори југ: Разорни удари Русије, почела одмазда за Крим?
Фото: Russian Defense Ministry Press Service

Руси су јутрос покренули и масовни удар клизним КАБ бомбама на јужни град Херсон, док су, такође на југу Украјине, у Николајеву, двије особе рањене у нападу дроновима.

У Херсону је након удара избио велики пожар, за сада нема извјештаја о евентуалним жртвама.

Руси су током ноћи и јутрос, користећи дронове типа "шахед", напали и Николајев, саопштили су регионални званичници.

Начелник Николајевске обласне војне администрације Виталиј Ким изјавио је да су у руском нападу повријеђени 44-годишња жена и 25-годишњи мушкарац, који су хоспитализовани. Десетогодишњи дјечак претрпео је акутну стресну реакцију, навео је Ким на Телеграму.

Према наводима регионалних власти, у нападу је оштећена и једна породична кућа.

Југ Украјине и Крим, гдје украјинске снаге врше напада на инфраструктуру и енергетске објекте како би одсекле полуострво од Русије, у овом моменту су горуће тачке украјинског фронта.

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Тагови :

Украјина

Крим

Русија

Херсон

Руска војна операција 2026

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