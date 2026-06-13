САД и Иран на корак од потписивања споразума: Шире се лажне вијести?

Аутор:АТВ
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Шеф иранске дипломатије Абас Арагчи изјавио је да мировни споразум никад није био ближи, а пакистански премијер Шехбаз Шариф потврдио да је постигнут договор о коначном тексту.
Амерички лидер поручује Иранцима да би било боље да се што прије "уразуме" и да наводи њихових медија немају никакве везе с условима који су договорени.
Америчке снаге су обориле неколико иранских дронова који су циљали комерцијалне бродове у Ормуском мореузу, саопштила је Централна команда САД (ЦЕНТЦОМ).
- Иран је лансирао више дронова у покушају да нападне комерцијалне бродове који пролазе кроз мореуз - објавио је ЦЕНТЦОМ, који додаје да Ормуз "остаје отворен за транзит".
Доналд Трамп саопштио је да су Сједињене Америчке Државе добиле рат у Ирану и да им за то није била потребна помоћ Европе.
Вашингтон и Техеран су ближи него икад постизању договора о меморандуму о разумијевању за окончање сукоба, изјавио је ирански министар спољних послова Абас Арагчи.
Пакистански премијер Шехбаз Шариф, који је посредовао између зараћених страна, објавио је да је постигнут коначан, договорени текст мировног споразума и да Пакистан сада тијесно сарађује са објема странама како би финализовао сљедеће кораке.
Предсједник иранског парламента и главни преговарач Мохамад Багер Калибаф изјавио је да обавезе преузете у оквиру будућег споразума са САД морају да буду испуњене, "без изговора“.
Шеф Бијеле куће Доналд Трамп ретвитовао је Арагчијеву изјаву, у којој је замолио медије да не спекулишу о садржају споразума.
Ирански медији су објавили детаље наводног споразума, што је изазвало реакцију Трампа који је истакао да наводи "немају никакве везе са условима који су договорени" и да "немају никакве везе с истином".
Амерички предсједник је на својој платформи Truth social, рекао да су Иранци веома "нечасни људи за сарадњу", уз поруку да би им било боље да се што брже "уразуме".
Док Трамп предвиђа да ће у наредним данима бити потписан споразум, израелски министар одбране Израел Кац наговјештава да ће Јерусалим морати да употреби војну силу у будућности како би спријечио Иран да добије нуклеарно оружје.
- Израел мора да осигура да и у будућности задржимо способност да дјелујемо самостално како бисмо спријечили Иран да добије нуклеарно оружје - поручује Кац.
(РТС)
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