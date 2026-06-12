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Трамп се огласио о договору са Ираном: "Веома нечасни људи за сарадњу, боље им је да се саберу..."

Аутор:

АТВ
12.06.2026 16:25

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп огласио се о условима који су наводно договорени у споразуму са Ираном.

Трамп је оставио поруку на својој друштвеној мрежи Truth Social.

"Услови које је Иран процурио лажним вијестима НЕМАЈУ НИКАКВЕ везе са условима који су договорени, у писаној форми. Оно што су рекли, укључујући и њихову слабу и патетичну изјаву о постизању споразума, нема никакве везе са истином", навео је Трамп и додао:

"Веома нечасни људи за сарадњу. Са њима не постоји нешто попут пословања у доброј вери. НЕВЈЕРОВАТНО! Такође, њихов потпуно одбијени напад дронова синоћ на индијске бродове који напуштају Ормуски мореуз је ПОТПУНО НЕПРИХВАТЉИВ. Боље им је да се саберу, и то БРЗО!".

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