Трамп се огласио о договору са Ираном: "Веома нечасни људи за сарадњу, боље им је да се саберу..."

Аутор:АТВ
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Амерички предсједник Доналд Трамп огласио се о условима који су наводно договорени у споразуму са Ираном.
Трамп је оставио поруку на својој друштвеној мрежи Truth Social.
"Услови које је Иран процурио лажним вијестима НЕМАЈУ НИКАКВЕ везе са условима који су договорени, у писаној форми. Оно што су рекли, укључујући и њихову слабу и патетичну изјаву о постизању споразума, нема никакве везе са истином", навео је Трамп и додао:
"Веома нечасни људи за сарадњу. Са њима не постоји нешто попут пословања у доброј вери. НЕВЈЕРОВАТНО! Такође, њихов потпуно одбијени напад дронова синоћ на индијске бродове који напуштају Ормуски мореуз је ПОТПУНО НЕПРИХВАТЉИВ. Боље им је да се саберу, и то БРЗО!".
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