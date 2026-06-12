Ужас у Кини: Удомљавао псе, па их мучио и снимке продавао на интернету

Аутор:АТВ
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Кинеске власти привеле су мушкарца под сумњом да је злостављао животиње пред камером, како би касније продавао снимке на интернету.
Локални медији извјештавају да је мушкарац, наводно, глумио “удомитеља” и потом мучио више мачака и паса.
Цијели случај је откривен пошто је пријатељица једне жене, која је дала псе на усвајање, поделила своје искуство на интернету. Убрзо, више од 100 бесних грађана се окупило испред куће поменутог мушкарца у граду Чунгкинг, преноси Би-би-си.
Полиција није саопштила за које тачно дело се мушкарац терети. Он је именован само презименом, Ли.
Локални медији преносе да је, наводно, раније овог мјесеца објавио оглас на кинеској мрежи Доујин, наводећи да жели “бесплатно да усвоји псе”. Тврдио је да његова дјеца “изузетно воле штенце“.
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Недавно су волонтери организације за заштиту животиња пронашли једног од удомљених штенаца како лута ходником зграде у којој Ли живи, са сломљеном ногом, одсјеченим репом и повређеном главом, тврди се.
Не дуго потом, појавили су се и снимци огорчених људи испред његове куће, при чему су неки носили транспаренте у знак протеста.
“Они који злостављају животиње само вјежбају окрутност према људима“, писало је на једном од њих.
У јавности су се појавили и позиви на строгу казну након вијести да је мушкарац притворен.
“Ово је ужасавајуће. Залажем се за најстрожу казну“, написао је један корисник на кинеској друштвеној мрежи Weibo.
Даља истрага би требало да утврди има ли истине у бизарним наводима, преноси Телеграф.рс.
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