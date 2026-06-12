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У понедјељак Колегијум о посебној сједници парламента

Аутор:

АТВ
12.06.2026 14:11

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Народна скупштина Републике Српске
Фото: ATV

Сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске о утврђивању приједлога дневног реда и термина одржавања посебне сједнице парламента Српске биће одржана у понедјељак, 15. јуна, у Бањалуци.

Сједница Колегијума биће одржана у просторијама Народне скупштине Републике Српске са почетком у 10 часова, најављено је из парламента Српске.

Сједницу Колегијума сазвао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

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Тагови :

нсрс

сједница

Народна скупштина Републике Српске

колегијум

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