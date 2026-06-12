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Дарко Младић: Стање генерала све лошије, ово питање се поставља на сједници СБ

Аутор:

АТВ
12.06.2026 12:14

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генерал Војске Републике Српске Ратко Младић у Хагу
Фото: АТВ

Питање здравственог стања генерала Ратка Младића превазилази сваки политички или правни аспект и тиче се, прије свега, поштовања основних људских права, оцијенио је министар правде Србије Ненад Вујић. Србија ово питање поставља и на сједници Савјета безбједности УН о раду хашког Механизма.

Без обзира на изузетно тешко здравствено стање генерала Младића, хашки Механизам је више пута одбио захтјев да генерал буде пуштен на лијечење у Србију. Овај случај требао би да се нађе и на сједници Савјета безбједности и Србија ће да изнесе свој став.

Генералов син Дарко Младић за РТРС каже да је његов отац лоше.

- Све је слабији и све лошије може да прича. Тамо не може да добије адекватну његу. Некада има бољих дана, некада лошијих, али генерално све је слабији - рекао је Дарко Младић.

Од сједнице Савјета безбједности велика су очекивања.

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- Једна од тема ће бити и кршење права на лијечење. Сигурно је та тема битна како за Србију, тако и за друге земље које покушавају да спријече злоупотребу у политичке сврхе. Србија ће сигурно захтијевати да се јавно прича зашто се у овом случају спроводи другачија правда у односу на остале осуђене - каже Младић.

Очигледно док је ово руководство у Хагу, они ће спроводити своју правду, каже Младић.

- Ми од њих не очекујемо ништа више од оног што смо већ добили, али ми нећемо одустати од својих намјера. Ми ћемо се борити до посљедњег тренутка - поручио је Младић.

Комитету се обратила и Србија и породица и одбрана.

- Ми очекујемо одговор, али то је само један од канала преко кога тражимо да се поштују правила и да буду иста за све, а не да зависе од политике - навео је Младић.

Хашки трибунал је дискриминисао жртве, каже Младић.

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- Посебно то важи за мог оца на коме се примјењују стандарди који нису важили за друге. Систем је тако направљен да се у уском кругу доносе одлуке и да политика не зависи од међународних права. Никада им није био циљ да донесу правду и помирење - рекао је Младић.

У случају погоршања здравственог стања поново ће породица поднијети захтјев за пуштаље генерала у Србију, каже генералов син.

- Експлоатисаћемо све што право допушта како би дошли до циља - рекао је Младић.

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