Дарко Младић: Стање генерала све лошије, ово питање се поставља на сједници СБ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Питање здравственог стања генерала Ратка Младића превазилази сваки политички или правни аспект и тиче се, прије свега, поштовања основних људских права, оцијенио је министар правде Србије Ненад Вујић. Србија ово питање поставља и на сједници Савјета безбједности УН о раду хашког Механизма.
Без обзира на изузетно тешко здравствено стање генерала Младића, хашки Механизам је више пута одбио захтјев да генерал буде пуштен на лијечење у Србију. Овај случај требао би да се нађе и на сједници Савјета безбједности и Србија ће да изнесе свој став.
Генералов син Дарко Младић за РТРС каже да је његов отац лоше.
- Све је слабији и све лошије може да прича. Тамо не може да добије адекватну његу. Некада има бољих дана, некада лошијих, али генерално све је слабији - рекао је Дарко Младић.
Од сједнице Савјета безбједности велика су очекивања.
Република Српска
Додик: Због Србије и наше љубави према њој градимо повезницу
- Једна од тема ће бити и кршење права на лијечење. Сигурно је та тема битна како за Србију, тако и за друге земље које покушавају да спријече злоупотребу у политичке сврхе. Србија ће сигурно захтијевати да се јавно прича зашто се у овом случају спроводи другачија правда у односу на остале осуђене - каже Младић.
Очигледно док је ово руководство у Хагу, они ће спроводити своју правду, каже Младић.
- Ми од њих не очекујемо ништа више од оног што смо већ добили, али ми нећемо одустати од својих намјера. Ми ћемо се борити до посљедњег тренутка - поручио је Младић.
Комитету се обратила и Србија и породица и одбрана.
- Ми очекујемо одговор, али то је само један од канала преко кога тражимо да се поштују правила и да буду иста за све, а не да зависе од политике - навео је Младић.
Хашки трибунал је дискриминисао жртве, каже Младић.
Република Српска
Вишковић: Ово је доказ моћи, снаге и визије људи који већ 20 година управљају Српском
- Посебно то важи за мог оца на коме се примјењују стандарди који нису важили за друге. Систем је тако направљен да се у уском кругу доносе одлуке и да политика не зависи од међународних права. Никада им није био циљ да донесу правду и помирење - рекао је Младић.
У случају погоршања здравственог стања поново ће породица поднијети захтјев за пуштаље генерала у Србију, каже генералов син.
- Експлоатисаћемо све што право допушта како би дошли до циља - рекао је Младић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
14
11
14
07
13
52
13
50
13
43
Тренутно на програму