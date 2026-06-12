Будимир: Српска образује квалитетне полицијске службенике

Аутор:АТВ
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир рекао је да су матуранти Средње школе унутрашњих послова показатељ да су Република Српска, њен систем и Управа за полицијско образовање способни да образују кадар који квалитетно обавља послове и задатке у професионалној служби.
"Већина ових младих људи ће да ради квалитетно зато што је њихово школовање било дуготрајније, систематичније и квалитетније", рекао је Будимир новинарима у Центру за обуку у Залужанима код Бањалуке, након промоције 188 матураната Средње школе унутрашњих послова који су успјешно окончали двогодишње школовање.
Будимир је оцијенио да је 10. класа матураната Средње школе унутрашњих послова, једна од најбољих послије обнављања ове школе 2023. године.
"Дио ових младих људи наставиће школовање на Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањалуци, а други на Криминалистичко-полицијском
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Цвијановић: Матуранти средње школе унутрашњих послова на почетку часне службе
Универзитету и Универзитету одбране Србије у Београду", додао је Будимир.
Теја Новаковић из Српца, која је проглашена учеником генерације, рекла је новинарима да ће школовање наставити на Војној академији у Београду на смјеру војно-саобраћајног инжењерства.
Милан Деурић из Власенице, који је проглашен најбољим учеником 10. класе Средње школе унутрашњих послова, рекао је новинарима да ће школовање наставити на Криминалистичко-полицијском Универзитету у Београду.
За три најбоља ученика Средње школе унутрашњих послова уручене су награде и рјешења за пријем у радни однос у МУП Републике Српске.
Свечаности су присуствовали и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, директор Полиције Синиша Кострешевић, родитељи ученика и многобројни и грађани.
Полагањем свечане заклетве њих 188 ступиће у радни однос као приправници, а потом ће, након шест мјесеци проведених у полицијским станицама, положити стручни испит и у својству полицијских службеника ступити у редове МУП-а Републике Српске, преноси Срна.
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