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Мијења се ред вожње у Бањалуци

Аутор:

АТВ
12.06.2026 12:50

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Градски превоз
Фото: АТВ

У Бањалуци се од понедјељка мијења ред вожње јавног градског превоза због завршетка школске године и почетка сезоне годишњих одмора.

Наиме, од 15. јуна почиње примјена се љетни ред вожње у највећем граду Српске.

Овај ред вожње, који траје до 31. августа, прилагођен је смањеним превозним потребама током љетњег периода и подразумијева само мање корекције полазака на одређеним линијама.

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Организација система јавног превоза путника функционише са два режима одржавања реда вожње, и то у периоду зимског школског распуста и периоду љетњег школског распуста и сезоне годишњих одмора.

Комплетне редове вожње можете погледати ОВДЈЕ.

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Тагови :

Бањалука

Градски превоз Бањалука

Ред вожња Бањалука

Јавни превоз

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