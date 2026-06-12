Мијења се ред вожње у Бањалуци

Аутор:АТВ
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У Бањалуци се од понедјељка мијења ред вожње јавног градског превоза због завршетка школске године и почетка сезоне годишњих одмора.
Наиме, од 15. јуна почиње примјена се љетни ред вожње у највећем граду Српске.
Овај ред вожње, који траје до 31. августа, прилагођен је смањеним превозним потребама током љетњег периода и подразумијева само мање корекције полазака на одређеним линијама.
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Организација система јавног превоза путника функционише са два режима одржавања реда вожње, и то у периоду зимског школског распуста и периоду љетњег школског распуста и сезоне годишњих одмора.
Комплетне редове вожње можете погледати ОВДЈЕ.
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