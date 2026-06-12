СНСД покреће пројекат ''Безбједно насеље'': Лауш неће бити мјесто страха

Аутор:АТВ
Коментари:0
Поводом тешких безбједносних инцидената у насељу Лауш, а у вези са активирањем ракетног бацача у камиону "Чистоће" и случаја насиља у породици, градски одбор СНСД Бањалука дао је пуну подршку полицији и свим субјектима заштите.
Како је саопштено из Градског одбора, странка ће покренути пројекат "Безбједно насеље".
Република Српска
Плакати осванули и у ''бастиону'' Маринка Божовића: Спомињу се милиони
"Ови догађаји су јасан знак да систем мора да реагује одмах и без одлагања. Због тога тражимо појачано присуство полицијских патрола у насељу како би се грађанима вратио осјећај сигурности и повјерење. Као политичка организација која носи одговорност за стабилност заједнице, никада нећемо дозволити да грађани Лауша живе у страху за свој и живот своје дјеце", навели су из странке и додали:
"Скупштинска већина предвођена СНСД-ом хитно ће одобрити сва финансијска средства и мјере које су потребне за подизање нивоа безбједности у граду. На првој наредној сједници Скупштине града, наши одборници ће, кроз пројекат 'Безбједно насеље', званично предложити и усвојити хитну уградњу система паметног видео-надзора високе резолуције на свим кључним раскрсницама, у близини школе, вртића и стадиона на Лаушу".
Хроника
Ко је одбацио ”Зољу” у контејнер? Полиција трага за починиоцем
Додају да ће предложити комплетну обнову и појачање уличне расвјете у свим споредним и мање освијетљеним улицама овог насеља ради превенције криминала.
"Један од приједлога биће и постављање додатних лежећих полицајаца, звучне и свјетлосне сигнализације на пјешачким прелазима гдје се најчешће дешавају саобраћајне несреће. Такође, предложићемо издвајање посебних буџетских средстава за финансирање мобилних тимова социјалних радника и психолога који ће радити директно на терену и помагати угроженим породицама", поручили су и закључили:
"Лауш неће бити 'насеље страха', већ сигурно и боље мјесто за живот свих његових становника. Наша дужност је да дјелујемо одмах и да кроз институције вратимо мир и ред у сваку бањалучку улицу".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
6 ч0
Бања Лука
20 ч0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д4
Најновије
14
07
13
52
13
50
13
43
13
41
Тренутно на програму