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СНСД покреће пројекат ''Безбједно насеље'': Лауш неће бити мјесто страха

Аутор:

АТВ
12.06.2026 10:55

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Бањалучко насеље Лауш, гдје је током пражњења контејнера дошло до експлозије.
Фото: АТВ

Поводом тешких безбједносних инцидената у насељу Лауш, а у вези са активирањем ракетног бацача у камиону "Чистоће" и случаја насиља у породици, градски одбор СНСД Бањалука дао је пуну подршку полицији и свим субјектима заштите.

Како је саопштено из Градског одбора, странка ће покренути пројекат "Безбједно насеље".

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"Ови догађаји су јасан знак да систем мора да реагује одмах и без одлагања.  Због тога тражимо појачано присуство полицијских патрола у насељу како би се грађанима вратио осјећај сигурности и повјерење. Као политичка организација која носи одговорност за стабилност заједнице, никада нећемо дозволити да грађани Лауша живе у страху за свој и живот своје д‌јеце", навели су из странке и додали:

"Скупштинска већина предвођена СНСД-ом хитно ће одобрити сва финансијска средства и мјере које су потребне за подизање нивоа безбједности у граду. На првој наредној сједници Скупштине града, наши одборници ће, кроз пројекат 'Безбједно насеље', званично предложити и усвојити хитну уградњу система паметног видео-надзора високе резолуције на свим кључним раскрсницама, у близини школе, вртића и стадиона на Лаушу".

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Додају да ће предложити комплетну обнову и појачање уличне расвјете у свим споредним и мање освијетљеним улицама овог насеља ради превенције криминала.

"Један од приједлога биће и постављање додатних лежећих полицајаца, звучне и свјетлосне сигнализације на пјешачким прелазима гд‌је се најчешће дешавају саобраћајне несреће. Такође, предложићемо издвајање посебних буџетских средстава за финансирање мобилних тимова социјалних радника и психолога који ће радити директно на терену и помагати угроженим породицама", поручили су и закључили:

"Лауш неће бити 'насеље страха', већ сигурно и боље мјесто за живот свих његових становника. Наша дужност је да д‌јелујемо одмах и да кроз институције вратимо мир и ред у сваку бањалучку улицу".

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Тагови :

Лауш

СНСД

Бањалука

Експлозија

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