Улице и насеља која данас остају без струје

Аутор:АТВ
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Због радова на електромрежи без струје ће данас од девет до 14 часова бити дио Булевара војводе Степе Степановића, као и улица Тузланска, Новака Пивашевића и Весели бријег, као и дијелови насеља Мотике и Шарговац, саопштили су из "Електрокрајине".
Без напајања електричном енергијом од девет до 12 часова биће и дијелови улица Анке Дракулић, Баје Пивљанина, Душана Диљевића, Јасмира Малчића, Ђуре Ђаковића, Љубице Геровац и Омладинска.
БиХ
Велике промјене на граници: Мање чекања за бх. превознике
- Од девет до 14 часова струје неће бити у дијеловима насеља Перван и Голеши - навели су из овог предузећа.
Дијелови насеља Рамићи, Куљани и Барловци остаће без напајања електричном енергијом од девет до 15 часова.
(Глас Српске)
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