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Улице и насеља која данас остају без струје

Аутор:

АТВ
12.06.2026 07:27

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Улице и насеља која данас остају без струје
Фото: АТВ

Због радова на електромрежи без струје ће данас од девет до 14 часова бити дио Булевара војводе Степе Степановића, као и улица Тузланска, Новака Пивашевића и Весели бријег, као и дијелови насеља Мотике и Шарговац, саопштили су из "Електрокрајине".

Без напајања електричном енергијом од девет до 12 часова биће и дијелови улица Анке Дракулић, Баје Пивљанина, Душана Диљевића, Јасмира Малчића, Ђуре Ђаковића, Љубице Геровац и Омладинска.

Гранични прелаз, Градишка

БиХ

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- Од девет до 14 часова струје неће бити у дијеловима насеља Перван и Голеши - навели су из овог предузећа.

Дијелови насеља Рамићи, Куљани и Барловци остаће без напајања електричном енергијом од девет до 15 часова.

(Глас Српске)

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Тагови :

Струја

Електрокрајина

електрична енергија

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