Хуманост на дјелу у Бањалуци: Сакупљено 1.909 КМ за вишечлане породице

Аутор:АТВ
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Хуманитарна организација "Срби за Србе“ у бањалучком кафићу "Ливинг Рум“ 22. марта организовала је „Пикадо из блока“ током којег је прикупљено 1.909 КМ за помоћ вишечланим породицама.
Осим што су сакупили новац за помоћ породицама, организатори кажу да оно што овом догађају даје посебну причу није само резултат већ повратак пикада у „Ливинг“.
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"Управо одавдје је све и почело прије много година. У истом овом локалу, организовали смо пикадо и роштиљ, и спонтано се родила идеја која је временом прерасла у већу причу. „Ливинг“ је и тада био на врхунцу, а и данас му је тешко парирати када је у питању одзив људи и новац који се сакупи на „Пикаду из блока“, кажу из организације.
Зато је овај пикадо био и сусрет старих пријатеља, волонтера али и много нових људи, а сви са великим срцем и једним циљем: да помогнемо вишечлане породице.
"Због тога посебну захвалност дугујемо и Игору Нарићу, власнику локала "Ливинг рум", и Бојану Келечевићу чија је иницијатива била да организујемо овај догађај", истакли су из организације "Срби за Србе".
Током цијелог дана владала је сјајна атмосфера. Кафић је био пун као кошница, навијало се и славило. Сви су се, како кажу, одомаћили као да су у дневном боравку у својој кући.
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У конкуренцији 26 такмичара у сингл категорији најпрецизнији је био Ведран Дејановић, друго мјесто освојио је Игор Нарић, док је трећи био Дејан Мијатовић.
У дубл конкуренцији наступило је седам екипа, а побједу су однијели Марко Циган и Душан Ратковић. Друго мјесто припало је волонтеркама Катарини Бабић и Невена Рељић које су се раме уз раме бориле са професионалцима, док су трећи били Бобан Вуковић и Дајана Вуковић.
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