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Ове бањалучке улице данас остају у мраку

Аутор:

АТВ
11.06.2026 07:54

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Стубови за струју.
Фото: АТВ

Због радова на електромрежи без струје ће данас од девет до 12 часова бити дијелови улица Јована Дучића, Крајишких бригада, Недељка Чабриновића, Његошева, Паве Радана, Српских пилота, Стевана Мокрањца и Ранка Миличевића, саопштили су из "Електрокрајине".

Без напајања електричном енергијом од осам до 12 часова биће и дио улице Исаије Митровића и Славка Родића.

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"Од девет до 14 часова струје неће бити у дијелу насеља Мотике и Шарговац", навели су из овог предузећа и додали да ће дио насеља Павловац остати без електричне енергије од девет до 14 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

Бањалука

електрична енергија

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