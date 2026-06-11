Ове бањалучке улице данас остају у мраку

Аутор:АТВ
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Због радова на електромрежи без струје ће данас од девет до 12 часова бити дијелови улица Јована Дучића, Крајишких бригада, Недељка Чабриновића, Његошева, Паве Радана, Српских пилота, Стевана Мокрањца и Ранка Миличевића, саопштили су из "Електрокрајине".
Без напајања електричном енергијом од осам до 12 часова биће и дио улице Исаије Митровића и Славка Родића.
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"Од девет до 14 часова струје неће бити у дијелу насеља Мотике и Шарговац", навели су из овог предузећа и додали да ће дио насеља Павловац остати без електричне енергије од девет до 14 часова.
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