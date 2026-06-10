Одборници дали зелено свјетло за додјелу плацева

Аутор:Лана Остојић
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Зелено свјетло за додјелу плацева породицама са четворо и више дјеце, младим брачним паровима до 35 година и самохраним родитељима дали су бањалучки одборници.
Услове испуњава 203 плаца на подручју Доње Пискавице, Драгочаја, Мотика и Буковца, а у току су рјешавања имовинско правних послова за још 200.
"Поред бесплатног плаца могу добити и бесплатан пројекат прикључак за воду бесплатну грађевинску дозволу тако да је то једна иницијална помоћ, значајна помоћ за младе брачне парове", рекао је Драган Милановић, одборник ПДП-а у Скупштини града Бањалука.
Будући корисници неће добијати земљиште у власништво, већ право грађења без накнаде на период од 99 година. Тај модел не рјешава трајно стамбено питање, јер земљиште остаје у власништву Града, упозоравају поједини одборници.
"Град као и држава немају законску могућност да се нечега одрекну 100% и да то буде додјела. То је у суштини онако како је закон одредио и што је једино могуће – давање права грађења", рекао је Ненад Талић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
"Користим ову прилику да грађане замолим, савјетујем – да приликом конкурисања обрате пажњу на папирологију, приликом конкурисања обавезно консултују или нотара, или адвоката, или правника", рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
Подршку одборника добила је и одлука о пренамијени градског простора у насељу Старчевица, чиме су створени услови за изградњу новог вртића. Из СНСД-а су од градоначелника тражили да на сједницу достави исту одлуку за простор у Доњој Пискавици, али такав приједлог није био предмет данашњег одлучивања.
"Мени сарадници кажу да се тамо не зна ко је извођач, да тамо нема ни урбанистичко-техничких услова, да нема ни грађевинске дозволе", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
"Градоначелник осим што кочи, он неће ни да се забрине да ли је потребно још нешто средстава да омогући завршетак тога и даје такве изјаве које ми нису оптимистичне да ћемо успјети да ријешимо то. Ми смо одржали сједницу Комисије за прописе и представке тражили од њега да са ријечи пређе на дјела", рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
Подршку скупштинске већине добио је и приједлог одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Града Бањалука за рефинансирање постојећег дуга "Топлана“. Међу тачкама које нису добиле подршку одборника нашло се кредитно задужење за санацију Парка „Петар Кочић“.
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