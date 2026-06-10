Ове бањалучке улице неће имати струје

Аутор:АТВ
Коментари:0
Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови улица Ђуре Ђаковића, Душка Кошчице и Омладинска струје неће имати од 09:00 до 12:00 часова.
Дио улице Проте Николе Костића бр. 1 и дио насеља Кола без струје остају од 09:00 до 14:00 часова, док дијелови насеља Пискавица, Кнежевићи и Радосавска струје неће имати од 09:00 до 11:00 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
15 ч0
Бања Лука
16 ч4
Бања Лука
17 ч0
Бања Лука
22 ч0
Најновије
Тренутно на програму