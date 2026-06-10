Logo

Ове бањалучке улице неће имати струје

Аутор:

АТВ
10.06.2026 08:17

Коментари:

0
Радник ради на стубу за струју.
Фото: АТВ

Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови улица Ђуре Ђаковића, Душка Кошчице и Омладинска струје неће имати од 09:00 до 12:00 часова.

Дио улице Проте Николе Костића бр. 1 и дио насеља Кола без струје остају од 09:00 до 14:00 часова, док дијелови насеља Пискавица, Кнежевићи и Радосавска струје неће имати од 09:00 до 11:00 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

struja

насеља без струје

Струја

Радови на мрежи

Бањалука

Коментари (0)

Прочитајте више

Додик: Никада не смијемо да заборавимо Чемерно

Република Српска

Додик: Никада не смијемо да заборавимо Чемерно

2 ч

1
АМС упозорио возаче: Могући одрони

Друштво

АМС упозорио возаче: Могући одрони

2 ч

0
Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.

Друштво

Врели јунски дан: Температуре до 34 степена, увече могуће наоблачење и киша

2 ч

0
беба новорођенче мало дијете

Друштво

Лијепе вијести из породилишта: У Републици Српској рођене 24 бебе

2 ч

0

Више из рубрике

Авион

Бања Лука

До Тивта из Бањалуке за 35 минута

15 ч

0
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић у Бриселу са Манфредом Вебером, предсједником Европске народне партије (ЕПП).

Бања Лука

"Док Станивуковић у Бриселу прича о европском путу, Бањалучани ломе ноге и точкове по рупама"

16 ч

4
Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Сутра засједа бањалучка Скупштина: Пред одборницима више од 50 тачака

17 ч

0
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић у Бриселу са Манфредом Вебером, предсједником Европске народне партије (ЕПП).

Бања Лука

Станивуковић са Шмитовим страначким колегом

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

10

35

Нападнута америчка ратна флота

10

29

Стиже нагла промјена времена: Већ сутра пљускови, а ево шта нас чека за викенд

10

29

Бањалука изнајмљује пословне просторе у строгом центру

10

24

Скочио са ''Томе Винковића'' и погинуо

10

15

Пет хороскопских знакова у којима су рођене најмудрије жене

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner